https://ria.ru/20220331/gaz-1781144119.html

Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ

Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ - РИА Новости, 31.03.2022

Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ

Германия в ближайшее время примет решение по "защите компаний" в связи с ростом цен на газ, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:02

2022-03-31T18:02

2022-03-31T19:19

экономика

в мире

природный газ

германия

франция

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германия в ближайшее время примет решение по "защите компаний" в связи с ростом цен на газ, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер."Мы обсудили ситуацию с растущими ценами на энергоносители. Франция и Германия предпринимают аналогичные меры, чтобы защитить наших людей, частные домохозяйства. Мы в ближайшее время примем решения о защите нашей экономики, предприятий, и мы сообща считаем, что мы должны сконцентрировать помощь прежде всего компаниям, в особой степени затронутым ростом цен на энергию", - сказал министр на брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером."Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа. Контракты выполняются так, как они заключены", - добавил министр.Линднер добавил, что целью данной поддержки является сохранение стабильной финансовой системы, стабилизация роста цен. Германия и Франция намерены действовать в этом направлении скоординировано, сказал министр.

https://ria.ru/20220331/berlin-1781156572.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781147125.html

германия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, природный газ, германия, франция, кристиан линднер