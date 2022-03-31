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Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ - РИА Новости, 31.03.2022
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Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ
Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ - РИА Новости, 31.03.2022
Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ
Германия в ближайшее время примет решение по "защите компаний" в связи с ростом цен на газ, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:02
2022-03-31T19:19
экономика
в мире
природный газ
германия
франция
кристиан линднер
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германия в ближайшее время примет решение по "защите компаний" в связи с ростом цен на газ, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер."Мы обсудили ситуацию с растущими ценами на энергоносители. Франция и Германия предпринимают аналогичные меры, чтобы защитить наших людей, частные домохозяйства. Мы в ближайшее время примем решения о защите нашей экономики, предприятий, и мы сообща считаем, что мы должны сконцентрировать помощь прежде всего компаниям, в особой степени затронутым ростом цен на энергию", - сказал министр на брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером."Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа. Контракты выполняются так, как они заключены", - добавил министр.Линднер добавил, что целью данной поддержки является сохранение стабильной финансовой системы, стабилизация роста цен. Германия и Франция намерены действовать в этом направлении скоординировано, сказал министр.
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экономика, в мире, природный газ, германия, франция, кристиан линднер
18:02 31.03.2022 (обновлено: 19:19 31.03.2022)
 
Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ

Глава Минфина Германии Линднер сообщил о решении по защите компаний из-за роста цен на газ

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германия в ближайшее время примет решение по "защите компаний" в связи с ростом цен на газ, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
"Мы обсудили ситуацию с растущими ценами на энергоносители. Франция и Германия предпринимают аналогичные меры, чтобы защитить наших людей, частные домохозяйства. Мы в ближайшее время примем решения о защите нашей экономики, предприятий, и мы сообща считаем, что мы должны сконцентрировать помощь прежде всего компаниям, в особой степени затронутым ростом цен на энергию", - сказал министр на брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером.
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"Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа. Контракты выполняются так, как они заключены", - добавил министр.
Линднер добавил, что целью данной поддержки является сохранение стабильной финансовой системы, стабилизация роста цен. Германия и Франция намерены действовать в этом направлении скоординировано, сказал министр.
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