18:02 31.03.2022 (обновлено: 19:19 31.03.2022)
Германия примет решение по защите компаний из-за роста цен на газ
Глава Минфина Германии Линднер сообщил о решении по защите компаний из-за роста цен на газ
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германия в ближайшее время примет решение по "защите компаний" в связи с ростом цен на газ, заявил на брифинге в Берлине глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
"Мы обсудили ситуацию с растущими ценами на энергоносители. Франция и Германия предпринимают аналогичные меры, чтобы защитить наших людей, частные домохозяйства. Мы в ближайшее время примем решения о защите нашей экономики, предприятий, и мы сообща считаем, что мы должны сконцентрировать помощь прежде всего компаниям, в особой степени затронутым ростом цен на энергию", - сказал министр на брифинге с французским коллегой Бруно Ле Мером.
"Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа. Контракты выполняются так, как они заключены", - добавил министр.
Линднер добавил, что целью данной поддержки является сохранение стабильной финансовой системы, стабилизация роста цен. Германия и Франция намерены действовать в этом направлении скоординировано, сказал министр.