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"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 31.03.2022
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"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 31.03.2022
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу предстоящей ночью, выкупил 21,5% предложения,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:52
2022-03-31T17:52
экономика
газпром
польша
германия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу предстоящей ночью, выкупил 21,5% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на внутридневном аукционе выкупила 0,73 миллиона кубометра в час, или примерно 21,5% от общего предложения. "Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть до 7.00 мск.Ранее "Газпром" забронировал на все текущие газовые сутки мощность в объеме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (почти 9% предложения).
https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html
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экономика, газпром, польша, германия
17:52 31.03.2022
 
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал допмощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу предстоящей ночью, выкупил 21,5% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания на внутридневном аукционе выкупила 0,73 миллиона кубометра в час, или примерно 21,5% от общего предложения. "Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть до 7.00 мск.
Ранее "Газпром" забронировал на все текущие газовые сутки мощность в объеме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (почти 9% предложения).
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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