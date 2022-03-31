https://ria.ru/20220331/gaz-1781141471.html

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 31.03.2022

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу предстоящей ночью, выкупил 21,5% предложения,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:52

2022-03-31T17:52

2022-03-31T17:52

экономика

газпром

польша

германия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу предстоящей ночью, выкупил 21,5% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на внутридневном аукционе выкупила 0,73 миллиона кубометра в час, или примерно 21,5% от общего предложения. "Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть до 7.00 мск.Ранее "Газпром" забронировал на все текущие газовые сутки мощность в объеме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (почти 9% предложения).

https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html

польша

германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, газпром, польша, германия