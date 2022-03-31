https://ria.ru/20220331/gaz-1781141471.html
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 31.03.2022
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу предстоящей ночью, выкупил 21,5% предложения,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:52
2022-03-31T17:52
2022-03-31T17:52
экономика
газпром
польша
германия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу предстоящей ночью, выкупил 21,5% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на внутридневном аукционе выкупила 0,73 миллиона кубометра в час, или примерно 21,5% от общего предложения. "Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть до 7.00 мск.Ранее "Газпром" забронировал на все текущие газовые сутки мощность в объеме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (почти 9% предложения).
https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html
польша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, польша, германия
"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал допмощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу