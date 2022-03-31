https://ria.ru/20220331/gaz-1781138763.html

Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях

Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях

Никаких трудностей для Италии перевод оплаты российского газа в рубли не создаст, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:41

2022-03-31T17:41

2022-03-31T17:41

экономика

италия

россия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Никаких трудностей для Италии перевод оплаты российского газа в рубли не создаст, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях."Что касается нашего требования о переходе с недружественными странами, в числе которых и Италия, на оплату поставляемого газа в рублях... с точки зрения трудностей в оплате поставок газа, на самом деле, ни я не вижу, не увидят их и специалисты", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".Дипломат напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого были даны все разъяснения ситуации и механизмов перехода на такую оплату."Речь шла о том, что европейские, в данном случае итальянские, покупатели газа открывают счета в евро и в рублях в одном из российских банков, между счетами происходят соответствующая конвертация валюты по существующему курсу", - пояснил посол.

https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, италия, россия, цены на нефть