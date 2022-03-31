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Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
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Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях
Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях
Никаких трудностей для Италии перевод оплаты российского газа в рубли не создаст, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:41
2022-03-31T17:41
экономика
италия
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Никаких трудностей для Италии перевод оплаты российского газа в рубли не создаст, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях."Что касается нашего требования о переходе с недружественными странами, в числе которых и Италия, на оплату поставляемого газа в рублях... с точки зрения трудностей в оплате поставок газа, на самом деле, ни я не вижу, не увидят их и специалисты", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".Дипломат напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого были даны все разъяснения ситуации и механизмов перехода на такую оплату."Речь шла о том, что европейские, в данном случае итальянские, покупатели газа открывают счета в евро и в рублях в одном из российских банков, между счетами происходят соответствующая конвертация валюты по существующему курсу", - пояснил посол.
https://ria.ru/20220330/evropa-1780964890.html
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экономика, италия, россия, цены на нефть
17:41 31.03.2022
 
Посол не увидел трудностей для Италии в оплате российского газа в рублях

Посол России Разов не увидел трудностей для Италии в оплате газа в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Никаких трудностей для Италии перевод оплаты российского газа в рубли не создаст, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
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"Что касается нашего требования о переходе с недружественными странами, в числе которых и Италия, на оплату поставляемого газа в рублях... с точки зрения трудностей в оплате поставок газа, на самом деле, ни я не вижу, не увидят их и специалисты", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
Дипломат напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого были даны все разъяснения ситуации и механизмов перехода на такую оплату.
"Речь шла о том, что европейские, в данном случае итальянские, покупатели газа открывают счета в евро и в рублях в одном из российских банков, между счетами происходят соответствующая конвертация валюты по существующему курсу", - пояснил посол.
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