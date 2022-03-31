https://ria.ru/20220331/gaz-1781138391.html
Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить
Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить - РИА Новости, 31.03.2022
Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить
Если Италия хочет увеличить импорт газа, то Россия готова это обсудить, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:38
2022-03-31T17:38
2022-03-31T17:43
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россия
италия
рим
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Если Италия хочет увеличить импорт газа, то Россия готова это обсудить, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."С нашей стороны было сказано, что если у итальянской стороны есть потребность увеличения поставок (газа), то мы готовы конструктивно, позитивно рассмотреть", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://ria.ru/20220331/tseny-1781135109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, италия, рим, владимир путин
17:38 31.03.2022 (обновлено: 17:43 31.03.2022)
Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить
Посол России в Риме: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить