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Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить - РИА Новости, 31.03.2022
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Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить
Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить - РИА Новости, 31.03.2022
Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить
Если Италия хочет увеличить импорт газа, то Россия готова это обсудить, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:38
2022-03-31T17:43
в мире
экономика
россия
италия
рим
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Если Италия хочет увеличить импорт газа, то Россия готова это обсудить, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов."С нашей стороны было сказано, что если у итальянской стороны есть потребность увеличения поставок (газа), то мы готовы конструктивно, позитивно рассмотреть", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
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в мире, экономика, россия, италия, рим, владимир путин
17:38 31.03.2022 (обновлено: 17:43 31.03.2022)
 
Посол: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить

Посол России в Риме: если Италия хочет увеличить импорт газа, Россия готова это обсудить

© AFP 2022 / John MacDougallГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Если Италия хочет увеличить импорт газа, то Россия готова это обсудить, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.
"С нашей стороны было сказано, что если у итальянской стороны есть потребность увеличения поставок (газа), то мы готовы конструктивно, позитивно рассмотреть", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
Женщина в магазине в центре Рима - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Цены в Италии выросли из-за антироссийских санкций, заявил посол в Риме
 
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