https://ria.ru/20220331/gaz-1781124473.html
Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России
Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России - РИА Новости, 31.03.2022
Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России
Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны, заявил на совещании с членами... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:50
2022-03-31T16:50
2022-03-31T16:50
экономика
природный газ
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны, заявил на совещании с членами правительства во вопросам авиаотрасли президент РФ Владимир Путин."Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли - это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета", - сказал Путин."Будем и дальше последовательно системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана", - заключил президент.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, природный газ, россия, владимир путин
Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России
Путин: переход на оплату газа за рубли укрепит экономический суверенитет России