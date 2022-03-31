https://ria.ru/20220331/gaz-1781124473.html

Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России

Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России - РИА Новости, 31.03.2022

Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России

Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны, заявил на совещании с членами... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:50

2022-03-31T16:50

2022-03-31T16:50

экономика

природный газ

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны, заявил на совещании с членами правительства во вопросам авиаотрасли президент РФ Владимир Путин."Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли - это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета", - сказал Путин."Будем и дальше последовательно системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана", - заключил президент.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, природный газ, россия, владимир путин