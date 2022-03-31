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Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России
Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России - РИА Новости, 31.03.2022
Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России
Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны, заявил на совещании с членами... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:50
2022-03-31T16:50
экономика
природный газ
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны, заявил на совещании с членами правительства во вопросам авиаотрасли президент РФ Владимир Путин."Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли - это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета", - сказал Путин."Будем и дальше последовательно системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана", - заключил президент.
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экономика, природный газ, россия, владимир путин
16:50 31.03.2022
 
Путин: переход на расчеты в рублях укрепит экономический суверенитет России

Путин: переход на оплату газа за рубли укрепит экономический суверенитет России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа усилит финансовую и экономическую устойчивость страны, заявил на совещании с членами правительства во вопросам авиаотрасли президент РФ Владимир Путин.
"Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли - это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета", - сказал Путин.
"Будем и дальше последовательно системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана", - заключил президент.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
 
ЭкономикаПриродный газРоссияВладимир Путин
 
 
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