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Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
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Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях
Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:47
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россия
франция
g7
экономика
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться", - заявил министр на пресс-конференции в Берлине.
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россия, франция, g7, экономика
16:47 31.03.2022 (обновлено: 16:49 31.03.2022)
 
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

Министр экономики Франции Ле Мэр: страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться", - заявил министр на пресс-конференции в Берлине.
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
14:19
В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами
 
РоссияФранцияG7Экономика
 
 
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