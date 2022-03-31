https://ria.ru/20220331/gaz-1781122998.html
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях
Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:47
2022-03-31T16:47
2022-03-31T16:49
россия
франция
g7
экономика
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться", - заявил министр на пресс-конференции в Берлине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, франция, g7, экономика
16:47 31.03.2022 (обновлено: 16:49 31.03.2022)
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях
Министр экономики Франции Ле Мэр: страны G7 отказались платить за российский газ в рублях