https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html

Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин

Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин

Запад, заморозив валютные счета России, фактически получил часть российского газа бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:43

2022-03-31T16:43

2022-03-31T16:43

экономика

европа

евросоюз

природный газ

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запад, заморозив валютные счета России, фактически получил часть российского газа бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по развитию авиаотрасли."На самом деле, что происходит, что уже произошло: мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае - газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые потом сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно", - сказал Путин.Он добавил, что "так, естественно, продолжаться не может". "Тем более, что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы"."Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, говорят публично. Более того, именно в подобном ключе высказываются главы правительств старн Евросоюза", - заключил президент.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, евросоюз, природный газ, владимир путин, россия