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Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
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Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин
Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин
Запад, заморозив валютные счета России, фактически получил часть российского газа бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:43
2022-03-31T16:43
экономика
европа
евросоюз
природный газ
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запад, заморозив валютные счета России, фактически получил часть российского газа бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по развитию авиаотрасли."На самом деле, что происходит, что уже произошло: мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае - газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые потом сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно", - сказал Путин.Он добавил, что "так, естественно, продолжаться не может". "Тем более, что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы"."Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, говорят публично. Более того, именно в подобном ключе высказываются главы правительств старн Евросоюза", - заключил президент.
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экономика, европа, евросоюз, природный газ, владимир путин, россия
16:43 31.03.2022
 
Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин

Путин: Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заморозив счета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запад, заморозив валютные счета России, фактически получил часть российского газа бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по развитию авиаотрасли.
"На самом деле, что происходит, что уже произошло: мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае - газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые потом сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно", - сказал Путин.
Он добавил, что "так, естественно, продолжаться не может". "Тем более, что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы".
"Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, говорят публично. Более того, именно в подобном ключе высказываются главы правительств старн Евросоюза", - заключил президент.
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