https://ria.ru/20220331/gaz-1781118392.html
Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов - РИА Новости, 31.03.2022
Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:31
2022-03-31T16:31
2022-03-31T16:54
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
газпром
евросоюз
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Президент в четверг сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", новые правила, предусматривающие поставки газа за рубли, начнут действовать с 1 апреля. Указ касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчётной цены накануне - 1387,7 доллара. Однако затем после заявлений президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста - ценовой максимум составляет 1448,7 доллара.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781122998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть, газпром, евросоюз, признание днр и лнр в россии
16:31 31.03.2022 (обновлено: 16:54 31.03.2022)
Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
Цены на газ в Европе после указа Путина об оплате в рублях подскочили до 1450 долларов
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные
лондонской биржи ICE.
Президент в четверг сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", новые правила, предусматривающие поставки газа за рубли, начнут действовать с 1 апреля. Указ касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент.
Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчётной цены накануне - 1387,7 доллара. Однако затем после заявлений президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста - ценовой максимум составляет 1448,7 доллара.
Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.