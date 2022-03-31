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Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов - РИА Новости, 31.03.2022
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Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов - РИА Новости, 31.03.2022
Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов
Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:31
2022-03-31T16:54
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
газпром
евросоюз
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Президент в четверг сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", новые правила, предусматривающие поставки газа за рубли, начнут действовать с 1 апреля. Указ касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчётной цены накануне - 1387,7 доллара. Однако затем после заявлений президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста - ценовой максимум составляет 1448,7 доллара.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
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экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть, газпром, евросоюз, признание днр и лнр в россии
16:31 31.03.2022 (обновлено: 16:54 31.03.2022)
 
Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов

Цены на газ в Европе после указа Путина об оплате в рублях подскочили до 1450 долларов

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Президент в четверг сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", новые правила, предусматривающие поставки газа за рубли, начнут действовать с 1 апреля. Указ касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент.
Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчётной цены накануне - 1387,7 доллара. Однако затем после заявлений президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста - ценовой максимум составляет 1448,7 доллара.
Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
16:47
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьГазпромЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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