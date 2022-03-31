https://ria.ru/20220331/gaz-1781118392.html

Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов

Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов - РИА Новости, 31.03.2022

Цены на газ в Европе после указа Путина подскочили до 1450 долларов

Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:31

2022-03-31T16:31

2022-03-31T16:54

экономика

санкции в отношении россии

цены на нефть

газпром

евросоюз

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях ускорили темпы роста и подскочили почти до 1450 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Президент в четверг сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", новые правила, предусматривающие поставки газа за рубли, начнут действовать с 1 апреля. Указ касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг торговались преимущественно в минусе, ниже расчётной цены накануне - 1387,7 доллара. Однако затем после заявлений президента стоимость перешла в плюс и ускорила темпы роста - ценовой максимум составляет 1448,7 доллара.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781122998.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть, газпром, евросоюз, признание днр и лнр в россии