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Россия продолжит поставлять газ в объемах действующих контрактов

Россия продолжит поставлять газ в объемах действующих контрактов - РИА Новости, 31.03.2022

Россия продолжит поставлять газ в объемах действующих контрактов

Россия является ответственным поставщиком и продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, предусмотренными действующими контрактами, сообщил президент России... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:31

2022-03-31T16:31

2022-03-31T16:31

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия является ответственным поставщиком и продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, предусмотренными действующими контрактами, сообщил президент России Владимир Путин."Россия дорожит своей деловой репутацией, мы соблюдали и впредь будет соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам. Продолжим поставлять газ в установленных объемах, что хочу подчеркнуть, в установленных объемах и по ценам, определенных в действующих долгосрочных контрактах", - сказал Путин на совещании по авиаотрасли.Он отметил, что эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия