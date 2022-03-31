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Россия продолжит поставлять газ в объемах действующих контрактов
Россия продолжит поставлять газ в объемах действующих контрактов - РИА Новости, 31.03.2022
Россия продолжит поставлять газ в объемах действующих контрактов
Россия является ответственным поставщиком и продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, предусмотренными действующими контрактами, сообщил президент России... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:31
2022-03-31T16:31
2022-03-31T16:31
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия является ответственным поставщиком и продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, предусмотренными действующими контрактами, сообщил президент России Владимир Путин."Россия дорожит своей деловой репутацией, мы соблюдали и впредь будет соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам. Продолжим поставлять газ в установленных объемах, что хочу подчеркнуть, в установленных объемах и по ценам, определенных в действующих долгосрочных контрактах", - сказал Путин на совещании по авиаотрасли.Он отметил, что эти цены в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Россия продолжит поставлять газ в объемах действующих контрактов
Путин: Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам действующих контрактов