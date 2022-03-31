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Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра - РИА Новости, 31.03.2022
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Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра
Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра - РИА Новости, 31.03.2022
Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра
Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:27
2022-03-31T16:27
экономика
владимир путин
газпром
евросоюз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин."Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал он на совещании по авиаотрасли.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
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экономика, владимир путин, газпром, евросоюз
16:27 31.03.2022
 
Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра

Путин: правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал он на совещании по авиаотрасли.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
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