https://ria.ru/20220331/gaz-1781117355.html

Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра

Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра - РИА Новости, 31.03.2022

Правила продажи газа "недружественным странам" начнут действовать завтра

Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:27

2022-03-31T16:27

2022-03-31T16:27

экономика

владимир путин

газпром

евросоюз

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин."Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал он на совещании по авиаотрасли.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, газпром, евросоюз