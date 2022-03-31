https://ria.ru/20220331/gaz-1781113128.html

Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях

Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях

Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:14

2022-03-31T16:14

2022-03-31T16:45

экономика

россия

природный газ

евросоюз

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - сказал он на совещании по авиаотрасли."Если же такие платежи (в рублях - ред.) не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями", - добавил Путин.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, природный газ, евросоюз