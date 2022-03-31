16:14 31.03.2022 (обновлено: 16:45 31.03.2022)
Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях
Путин: действующие контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - сказал он на совещании по авиаотрасли.
"Если же такие платежи (в рублях - ред.) не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
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