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Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях
Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях
Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:14
2022-03-31T16:45
экономика
россия
природный газ
евросоюз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - сказал он на совещании по авиаотрасли."Если же такие платежи (в рублях - ред.) не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями", - добавил Путин.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
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экономика, россия, природный газ, евросоюз
16:14 31.03.2022 (обновлено: 16:45 31.03.2022)
 
Путин: контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях

Путин: действующие контракты на покупку газа остановят при отказе от оплаты в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - сказал он на совещании по авиаотрасли.
"Если же такие платежи (в рублях - ред.) не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
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