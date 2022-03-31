https://ria.ru/20220331/gaz-1781111890.html

Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами"

Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" - РИА Новости, 31.03.2022

Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами"

Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:11

2022-03-31T16:11

2022-03-31T17:49

владимир путин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_301:0:2858:1438_1920x0_80_0_0_7eddf8a3b7648d7624393b9f1aa1ee02.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами."Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных. — Прим. ред.) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", — сказал глава государства, выступая на совещании по авиационной отрасли.Он добавил, что отказ от этих правил Москва будет считать неисполнением обязательств, а действующие контракты остановит.Как пояснил президент, заморозка российских активов за рубежом показала, что страны Запада используют свои финансовые системы как оружие.Из текста документа следует, что речь идет только о поставках сырья "Газпромом" по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия рублевых счетов назначили Газпромбанк.Владимир Путин 23 марта объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Так Москва отреагировала на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.Первыми на инициативу отреагировали в странах "Большой семерки". Там перевод оплаты в рубли назвали односторонним нарушением условий контрактов. Высший орган исполнительной власти Европейского союза — Еврокомиссия — также отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/medvedev-1780971401.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781005501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, санкции в отношении россии