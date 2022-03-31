https://ria.ru/20220331/gaz-1781111890.html
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами"
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" - РИА Новости, 31.03.2022
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами"
Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:11
2022-03-31T16:11
2022-03-31T17:49
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами."Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных. — Прим. ред.) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", — сказал глава государства, выступая на совещании по авиационной отрасли.Он добавил, что отказ от этих правил Москва будет считать неисполнением обязательств, а действующие контракты остановит.Как пояснил президент, заморозка российских активов за рубежом показала, что страны Запада используют свои финансовые системы как оружие.Из текста документа следует, что речь идет только о поставках сырья "Газпромом" по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия рублевых счетов назначили Газпромбанк.Владимир Путин 23 марта объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Так Москва отреагировала на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.Первыми на инициативу отреагировали в странах "Большой семерки". Там перевод оплаты в рубли назвали односторонним нарушением условий контрактов. Высший орган исполнительной власти Европейского союза — Еврокомиссия — также отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/medvedev-1780971401.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, санкции в отношении россии
16:11 31.03.2022 (обновлено: 17:49 31.03.2022)
Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами"
Президент Путин подписал указ о торговле газом за рубли с недружественными странами
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Владимир Путин сообщил, что подписал указ
о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами.
"Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных. — Прим. ред.) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", — сказал глава государства, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ от этих правил Москва будет считать неисполнением обязательств, а действующие контракты остановит.
Как пояснил президент, заморозка российских активов за рубежом показала, что страны Запада используют свои финансовые системы как оружие.
"Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно", — указал Путин.
Из текста документа следует, что речь идет только о поставках сырья "Газпромом" по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия рублевых счетов назначили Газпромбанк.
Владимир Путин
23 марта объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России
, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Так Москва
отреагировала на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.
Первыми на инициативу отреагировали в странах "Большой семерки". Там перевод оплаты в рубли назвали односторонним нарушением условий контрактов. Высший орган исполнительной власти Европейского союза — Еврокомиссия
— также отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.