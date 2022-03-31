https://ria.ru/20220331/gaz-1781078225.html

Драги ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа из России

Драги ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа из России - РИА Новости, 31.03.2022

Драги ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа из России

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что поставки российского газа в Европу и Италию в частности после решения принимать оплату за него в рублях "вне... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:26

2022-03-31T14:26

2022-03-31T14:36

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что поставки российского газа в Европу и Италию в частности после решения принимать оплату за него в рублях "вне опасности" .На пресс-конференции для иностранных журналистов Драги заметил, что оплата российского газа в рублях является невыполнимым вопросом."Это неприемлемо, поскольку в контрактах предусматривались платежи в евро и долларах. Цены на товары, торгуемые по всему миру, газ, сырье, нефть, пшеницу всегда фиксировались в долларах, затем появился евро. Изменить базовую валюту непросто: сами европейцы давно об этом думали, пробуя переделать контракты в долларах. Это не работает, потому что все обмены в одной валюте", - сказал Драги, отметив, что "технически оплата в рублях невозможна".Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781076095.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии