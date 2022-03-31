https://ria.ru/20220331/gaz-1781078225.html
Драги ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа из России
Драги ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа из России - РИА Новости, 31.03.2022
Драги ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа из России
Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что поставки российского газа в Европу и Италию в частности после решения принимать оплату за него в рублях "вне... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:26
2022-03-31T14:26
2022-03-31T14:36
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что поставки российского газа в Европу и Италию в частности после решения принимать оплату за него в рублях "вне опасности" .На пресс-конференции для иностранных журналистов Драги заметил, что оплата российского газа в рублях является невыполнимым вопросом."Это неприемлемо, поскольку в контрактах предусматривались платежи в евро и долларах. Цены на товары, торгуемые по всему миру, газ, сырье, нефть, пшеницу всегда фиксировались в долларах, затем появился евро. Изменить базовую валюту непросто: сами европейцы давно об этом думали, пробуя переделать контракты в долларах. Это не работает, потому что все обмены в одной валюте", - сказал Драги, отметив, что "технически оплата в рублях невозможна".Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781076095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:26 31.03.2022 (обновлено: 14:36 31.03.2022)
Драги ответил на вопрос о возможности прекращения поставок газа из России
Премьер Италии Драги заявил, что поставки российского газа находятся "вне опасности"
РИМ, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что поставки российского газа в Европу и Италию в частности после решения принимать оплату за него в рублях "вне опасности" .
"Нет, они не находятся в опасности" – заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости, сложилось ли у него из разговора с президентом РФ Владимиром Путиным ощущение, что Россия намерена продолжать поставки газа после решения принимать оплату за него в рублях.
На пресс-конференции для иностранных журналистов Драги заметил, что оплата российского газа в рублях является невыполнимым вопросом.
"Это неприемлемо, поскольку в контрактах предусматривались платежи в евро и долларах. Цены на товары, торгуемые по всему миру, газ, сырье, нефть, пшеницу всегда фиксировались в долларах, затем появился евро. Изменить базовую валюту непросто: сами европейцы давно об этом думали, пробуя переделать контракты в долларах. Это не работает, потому что все обмены в одной валюте", - сказал Драги, отметив, что "технически оплата в рублях невозможна".
Президент России Владимир Путин
поручил Центробанку, "Газпрому
" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза
и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.