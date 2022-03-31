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В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами - РИА Новости, 31.03.2022
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В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами
В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами - РИА Новости, 31.03.2022
В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами
Оплата за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк рассматривается как один из вариантов для всех стран из числа недружественных, а не только для РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:19
2022-03-31T14:19
экономика
владимир путин
россия
дмитрий песков
природный газ
газпромбанк
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Оплата за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк рассматривается как один из вариантов для всех стран из числа недружественных, а не только для Германии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт по итогам переговоров канцлера Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о деталях будущей оплаты за российский газ. По его словам, расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями, а уже банк будет конвертировать оплату в рубли."Рассматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается такой вариант, когда Газпромбанк будет переводить платежи Германии за газ в евро или долларах в рубли.На уточняющий вопрос, предложена ли такая схема оплаты только ФРГ или, возможно, она применима и к другим странам, Песков сказал: "Это касается всех недружественных стран". Он не стал раскрывать подробности, указав лишь, что "детали последуют".
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экономика, владимир путин, россия, дмитрий песков, природный газ, газпромбанк
14:19 31.03.2022
 
В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами

Песков назвал оплату с конвертацией в рубли через ГПБ одним из вариантов расчетов за газ

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпромбанка"
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Оплата за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк рассматривается как один из вариантов для всех стран из числа недружественных, а не только для Германии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт по итогам переговоров канцлера Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о деталях будущей оплаты за российский газ. По его словам, расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями, а уже банк будет конвертировать оплату в рубли.
"Рассматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается такой вариант, когда Газпромбанк будет переводить платежи Германии за газ в евро или долларах в рубли.
На уточняющий вопрос, предложена ли такая схема оплаты только ФРГ или, возможно, она применима и к другим странам, Песков сказал: "Это касается всех недружественных стран". Он не стал раскрывать подробности, указав лишь, что "детали последуют".
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковПриродный газГазпромбанк
 
 
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