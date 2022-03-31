https://ria.ru/20220331/gaz-1781076095.html

В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами

В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами - РИА Новости, 31.03.2022

В Кремле назвали возможный вариант оплаты газа недружественными странами

Оплата за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк рассматривается как один из вариантов для всех стран из числа недружественных, а не только для РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:19

2022-03-31T14:19

2022-03-31T14:19

экономика

владимир путин

россия

дмитрий песков

природный газ

газпромбанк

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Оплата за российский газ с конвертацией в рубли через Газпромбанк рассматривается как один из вариантов для всех стран из числа недружественных, а не только для Германии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт по итогам переговоров канцлера Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о деталях будущей оплаты за российский газ. По его словам, расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями, а уже банк будет конвертировать оплату в рубли."Рассматривается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается такой вариант, когда Газпромбанк будет переводить платежи Германии за газ в евро или долларах в рубли.На уточняющий вопрос, предложена ли такая схема оплаты только ФРГ или, возможно, она применима и к другим странам, Песков сказал: "Это касается всех недружественных стран". Он не стал раскрывать подробности, указав лишь, что "детали последуют".

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, дмитрий песков, природный газ, газпромбанк