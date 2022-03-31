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Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги
Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги - РИА Новости, 31.03.2022
Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги
премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:48
2022-03-31T13:48
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
газпром
евросоюз
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах.По его словам, Драги получил от Путин продолжительное объяснение о том, как сохранять платежи в евро для компаний с учетом намерения властей РФ по переходу в расчетах на рубли."Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать", - сказал Драги."Что я понял, так это то, что перевод оплаты евро и доллары на рубли - это внутренний вопрос России", - сказал Драги.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:48 31.03.2022
 
Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги

Премьер Италии Драги заявил, что Путин объяснил ему процедуру оплаты газа в валюте

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Газопровод
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах.
"Я передам слова президента Путина. Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах", - заявил он в Риме на пресс-конференции для иностранных журналистов.
По его словам, Драги получил от Путин продолжительное объяснение о том, как сохранять платежи в евро для компаний с учетом намерения властей РФ по переходу в расчетах на рубли.
"Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать", - сказал Драги.
"Что я понял, так это то, что перевод оплаты евро и доллары на рубли - это внутренний вопрос России", - сказал Драги.
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
12:51
Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияГазпромЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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