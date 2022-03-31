https://ria.ru/20220331/gaz-1781065683.html

Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги

Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги - РИА Новости, 31.03.2022

Путин объяснил процедуру оплаты газа в валюте, заявил Драги

премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:48

2022-03-31T13:48

2022-03-31T13:48

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

газпром

евросоюз

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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РИМ, 31 мар – РИА Новости. премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах.По его словам, Драги получил от Путин продолжительное объяснение о том, как сохранять платежи в евро для компаний с учетом намерения властей РФ по переходу в расчетах на рубли."Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать", - сказал Драги."Что я понял, так это то, что перевод оплаты евро и доллары на рубли - это внутренний вопрос России", - сказал Драги.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781049999.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии