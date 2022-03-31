https://ria.ru/20220331/gaz-1781058447.html

Путин поручил Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли

Путин поручил Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли - РИА Новости, 31.03.2022

Путин поручил Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли

Президент РФ Владимир Путин после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:26

2022-03-31T13:26

2022-03-31T13:30

экономика

владимир путин

олаф шольц

дмитрий песков

максим орешкин

россия

германия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с немецкой стороной, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся накануне."Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и "абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы"."Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается приверженной всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам: и по количеству, и по цене", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20220331/gaz-1780992516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, максим орешкин, россия, германия