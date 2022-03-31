https://ria.ru/20220331/gaz-1781058447.html
Путин поручил Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли
Путин поручил Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли - РИА Новости, 31.03.2022
Путин поручил Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли
Президент РФ Владимир Путин после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:26
2022-03-31T13:26
2022-03-31T13:30
экономика
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
максим орешкин
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с немецкой стороной, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся накануне."Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и "абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы"."Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается приверженной всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам: и по количеству, и по цене", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20220331/gaz-1780992516.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, максим орешкин, россия, германия
13:26 31.03.2022 (обновлено: 13:30 31.03.2022)
Путин поручил Орешкину разъяснить Германии механизм оплаты газа за рубли
Президент Путин поручил Орешкину разъяснить немецкой стороне механизм оплаты газа за рубли
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с немецкой стороной, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Телефонный разговор Путина
и Шольца
состоялся накануне.
"Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и "абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы".
"Как мы и говорили, де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается приверженной всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам: и по количеству, и по цене", - подчеркнул представитель Кремля.