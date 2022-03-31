https://ria.ru/20220331/gaz-1781057076.html

В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли

В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли - РИА Новости, 31.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли

Механизмы перехода к оплате российского газа за рубли проработаны и представлены президенту России Владимиру Путину, вскоре они будут обнародованы, заявил... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:21

2022-03-31T13:21

2022-03-31T15:30

экономика

дмитрий песков

россия

газпром

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Механизмы перехода к оплате российского газа за рубли проработаны и представлены президенту России Владимиру Путину, вскоре они будут обнародованы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин ранее поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против России. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Позднее Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс."Да, это действительно так", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли Путину схема расчетов за газ за рубли.На уточняющий вопрос, когда эту схему представят общественности, он ответил, что "совсем скоро, в том числе и сегодня можно тоже ожидать".

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, россия, газпром, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), владимир путин