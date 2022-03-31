13:21 31.03.2022 (обновлено: 15:30 31.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли
Президенту Путину представили механизмы перехода к оплате российского газа за рубли
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Механизмы перехода к оплате российского газа за рубли проработаны и представлены президенту России Владимиру Путину, вскоре они будут обнародованы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин ранее поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против России. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Позднее Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс.
"Да, это действительно так", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли Путину схема расчетов за газ за рубли.
На уточняющий вопрос, когда эту схему представят общественности, он ответил, что "совсем скоро, в том числе и сегодня можно тоже ожидать".
24 марта, 08:00Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов