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В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли - РИА Новости, 31.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли
В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли - РИА Новости, 31.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли
Механизмы перехода к оплате российского газа за рубли проработаны и представлены президенту России Владимиру Путину, вскоре они будут обнародованы, заявил... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:21
2022-03-31T15:30
экономика
дмитрий песков
россия
газпром
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Механизмы перехода к оплате российского газа за рубли проработаны и представлены президенту России Владимиру Путину, вскоре они будут обнародованы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин ранее поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против России. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Позднее Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс."Да, это действительно так", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли Путину схема расчетов за газ за рубли.На уточняющий вопрос, когда эту схему представят общественности, он ответил, что "совсем скоро, в том числе и сегодня можно тоже ожидать".
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экономика, дмитрий песков, россия, газпром, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
13:21 31.03.2022 (обновлено: 15:30 31.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о механизмах перехода к оплате газа за рубли

Президенту Путину представили механизмы перехода к оплате российского газа за рубли

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Механизмы перехода к оплате российского газа за рубли проработаны и представлены президенту России Владимиру Путину, вскоре они будут обнародованы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин ранее поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против России. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Позднее Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс.
"Да, это действительно так", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли Путину схема расчетов за газ за рубли.
На уточняющий вопрос, когда эту схему представят общественности, он ответил, что "совсем скоро, в том числе и сегодня можно тоже ожидать".
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ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияГазпромЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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