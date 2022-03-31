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Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ - РИА Новости, 31.03.2022
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Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ
Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ
Требование оплаты газа из РФ в российских рублях технически возможно, но может оттолкнуть контрагентов, которые сочтут это изменением контракта в одностороннем... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:51
2022-03-31T12:51
экономика
цены на нефть
дмитрий песков
владимир путин
россия
западная сибирь
европа
центральный банк рф (цб рф)
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ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Требование оплаты газа из РФ в российских рублях технически возможно, но может оттолкнуть контрагентов, которые сочтут это изменением контракта в одностороннем порядке, поделился с РИА Новости своими опасениями исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1".Сугиура считает, что западные компании вряд ли согласятся на оплату в рублях, особенно после того, как с соответствующим заявлением выступили страны "семерки"."Я не думаю, что западные компании согласятся на оплату в рублях, когда G7 заявил об отказе. Это политическое решение. Но если говорить о том, возможно ли физически оплачивать газ рублями, то это возможно. Если покупатель заплатит в евро, переведет сумму в евро на счет "Газпрома" в Газпромбанке и даст указание банку выплатить эту сумму "Газпрому" в рублях, то для "Газпрома" оплата будет в рублях. Если компания-покупатель согласится платить в рублях, то это возможно, но я думаю, что никто не согласится, так как G7 решили, что это нарушение контракта, и я не думаю, что появится частная компания, которая нарушит решение G7", - сказал Сугиура.Он считает, что в случае отказа платить в рублях технически возможно перекрыть газ странам, которые отказались это сделать, но подчеркивает, что за все 50 лет бизнес-отношений СССР и России с западными странами такого не было ни разу, Россия всегда считалась самым надежным поставщиком газа."В случае отказа от оплаты в рублях "Газпром" может прекратить поставки газа, но это приведет к еще более быстрому отказу от российского газа. Всегда считалось, что более надежного поставщика газа и нефти, чем СССР и Россия, нет. Это связано с тем, что всегда строго соблюдались условия контракта. Ни СССР, ни Россия никогда не использовали газ в политических целях. Более 50 лет газ из Западной Сибири поставлялся на европейский рынок без перебоев. Это служило интересам как России, так и Европы. Возможна ли остановка газа в случае, если не будет оплаты в рублях? Физически это возможно. Но как только это произойдет, партнеры перестанут покупать у России газ и, возможно, и нефть", - подчеркнул Сугиура.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс.
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экономика, цены на нефть, дмитрий песков, владимир путин, россия, западная сибирь, европа, центральный банк рф (цб рф), газпром, газпромбанк, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:51 31.03.2022
 
Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ

Японский эксперт Сугиура рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Требование оплаты газа из РФ в российских рублях технически возможно, но может оттолкнуть контрагентов, которые сочтут это изменением контракта в одностороннем порядке, поделился с РИА Новости своими опасениями исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1".
"У контракта есть две стороны – экспортер и импортер. Изменения по контракту, включая и то, в какой валюте оплачивается контракт, могут быть достигнуты по соглашению обеих сторон. Изменения в одностороннем порядке – это нарушение контракта. До сих пор оплата происходила в евро или долларах, потому что так написано в контракте. Если "Газпром" попросит платить в рублях, он будет вести переговоры об этом со своим контрагентом, и если тот согласится, то оплата может происходить в рублях. Это вопрос переговоров двух сторон", - сказал эксперт.
Сугиура считает, что западные компании вряд ли согласятся на оплату в рублях, особенно после того, как с соответствующим заявлением выступили страны "семерки".
"Я не думаю, что западные компании согласятся на оплату в рублях, когда G7 заявил об отказе. Это политическое решение. Но если говорить о том, возможно ли физически оплачивать газ рублями, то это возможно. Если покупатель заплатит в евро, переведет сумму в евро на счет "Газпрома" в Газпромбанке и даст указание банку выплатить эту сумму "Газпрому" в рублях, то для "Газпрома" оплата будет в рублях. Если компания-покупатель согласится платить в рублях, то это возможно, но я думаю, что никто не согласится, так как G7 решили, что это нарушение контракта, и я не думаю, что появится частная компания, которая нарушит решение G7", - сказал Сугиура.
Он считает, что в случае отказа платить в рублях технически возможно перекрыть газ странам, которые отказались это сделать, но подчеркивает, что за все 50 лет бизнес-отношений СССР и России с западными странами такого не было ни разу, Россия всегда считалась самым надежным поставщиком газа.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Как потребители газа реагировали на инициативу Путина об оплате в рублях
"В случае отказа от оплаты в рублях "Газпром" может прекратить поставки газа, но это приведет к еще более быстрому отказу от российского газа. Всегда считалось, что более надежного поставщика газа и нефти, чем СССР и Россия, нет. Это связано с тем, что всегда строго соблюдались условия контракта. Ни СССР, ни Россия никогда не использовали газ в политических целях. Более 50 лет газ из Западной Сибири поставлялся на европейский рынок без перебоев. Это служило интересам как России, так и Европы. Возможна ли остановка газа в случае, если не будет оплаты в рублях? Физически это возможно. Но как только это произойдет, партнеры перестанут покупать у России газ и, возможно, и нефть", - подчеркнул Сугиура.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс.
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Шольц попросил у Путина объяснения по схеме оплаты российского газа
 
ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЗападная СибирьЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ГазпромГазпромбанкСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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