https://ria.ru/20220331/gaz-1781049999.html

Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ

Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ

Требование оплаты газа из РФ в российских рублях технически возможно, но может оттолкнуть контрагентов, которые сочтут это изменением контракта в одностороннем... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:51

2022-03-31T12:51

2022-03-31T12:51

экономика

цены на нефть

дмитрий песков

владимир путин

россия

западная сибирь

европа

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ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Требование оплаты газа из РФ в российских рублях технически возможно, но может оттолкнуть контрагентов, которые сочтут это изменением контракта в одностороннем порядке, поделился с РИА Новости своими опасениями исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1".Сугиура считает, что западные компании вряд ли согласятся на оплату в рублях, особенно после того, как с соответствующим заявлением выступили страны "семерки"."Я не думаю, что западные компании согласятся на оплату в рублях, когда G7 заявил об отказе. Это политическое решение. Но если говорить о том, возможно ли физически оплачивать газ рублями, то это возможно. Если покупатель заплатит в евро, переведет сумму в евро на счет "Газпрома" в Газпромбанке и даст указание банку выплатить эту сумму "Газпрому" в рублях, то для "Газпрома" оплата будет в рублях. Если компания-покупатель согласится платить в рублях, то это возможно, но я думаю, что никто не согласится, так как G7 решили, что это нарушение контракта, и я не думаю, что появится частная компания, которая нарушит решение G7", - сказал Сугиура.Он считает, что в случае отказа платить в рублях технически возможно перекрыть газ странам, которые отказались это сделать, но подчеркивает, что за все 50 лет бизнес-отношений СССР и России с западными странами такого не было ни разу, Россия всегда считалась самым надежным поставщиком газа."В случае отказа от оплаты в рублях "Газпром" может прекратить поставки газа, но это приведет к еще более быстрому отказу от российского газа. Всегда считалось, что более надежного поставщика газа и нефти, чем СССР и Россия, нет. Это связано с тем, что всегда строго соблюдались условия контракта. Ни СССР, ни Россия никогда не использовали газ в политических целях. Более 50 лет газ из Западной Сибири поставлялся на европейский рынок без перебоев. Это служило интересам как России, так и Европы. Возможна ли остановка газа в случае, если не будет оплаты в рублях? Физически это возможно. Но как только это произойдет, партнеры перестанут покупать у России газ и, возможно, и нефть", - подчеркнул Сугиура.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс.

https://ria.ru/20220331/gaz-1780992516.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1780986070.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, дмитрий песков, владимир путин, россия, западная сибирь, европа, центральный банк рф (цб рф), газпром, газпромбанк, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии