Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ
Японский эксперт Сугиура рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ
ТОКИО, 30 мар – РИА Новости. Требование оплаты газа из РФ в российских рублях технически возможно, но может оттолкнуть контрагентов, которые сочтут это изменением контракта в одностороннем порядке, поделился с РИА Новости своими опасениями исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1".
"У контракта есть две стороны – экспортер и импортер. Изменения по контракту, включая и то, в какой валюте оплачивается контракт, могут быть достигнуты по соглашению обеих сторон. Изменения в одностороннем порядке – это нарушение контракта. До сих пор оплата происходила в евро или долларах, потому что так написано в контракте. Если "Газпром" попросит платить в рублях, он будет вести переговоры об этом со своим контрагентом, и если тот согласится, то оплата может происходить в рублях. Это вопрос переговоров двух сторон", - сказал эксперт.
Сугиура считает, что западные компании вряд ли согласятся на оплату в рублях, особенно после того, как с соответствующим заявлением выступили страны "семерки".
"Я не думаю, что западные компании согласятся на оплату в рублях, когда G7 заявил об отказе. Это политическое решение. Но если говорить о том, возможно ли физически оплачивать газ рублями, то это возможно. Если покупатель заплатит в евро, переведет сумму в евро на счет "Газпрома" в Газпромбанке и даст указание банку выплатить эту сумму "Газпрому" в рублях, то для "Газпрома" оплата будет в рублях. Если компания-покупатель согласится платить в рублях, то это возможно, но я думаю, что никто не согласится, так как G7 решили, что это нарушение контракта, и я не думаю, что появится частная компания, которая нарушит решение G7", - сказал Сугиура.
"В случае отказа от оплаты в рублях "Газпром" может прекратить поставки газа, но это приведет к еще более быстрому отказу от российского газа. Всегда считалось, что более надежного поставщика газа и нефти, чем СССР и Россия, нет. Это связано с тем, что всегда строго соблюдались условия контракта. Ни СССР, ни Россия никогда не использовали газ в политических целях. Более 50 лет газ из Западной Сибири поставлялся на европейский рынок без перебоев. Это служило интересам как России, так и Европы. Возможна ли остановка газа в случае, если не будет оплаты в рублях? Физически это возможно. Но как только это произойдет, партнеры перестанут покупать у России газ и, возможно, и нефть", - подчеркнул Сугиура.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет". В среду Дмитрий Песков заявил, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс.