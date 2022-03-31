https://ria.ru/20220331/gaz-1781005501.html

СМИ: "Газпром" прорабатывает сценарий остановки поставок газа в Европу

СМИ: "Газпром" прорабатывает сценарий остановки поставок газа в Европу - РИА Новости, 31.03.2022

СМИ: "Газпром" прорабатывает сценарий остановки поставок газа в Европу

"Газпром" может прекратить поставки газа в Европу, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:37

2022-03-31T09:37

2022-03-31T14:18

экономика

цены на нефть

роберт хабек

дмитрий песков

владимир путин

россия

франция

италия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Газпром" может прекратить поставки газа в Европу, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.Владимир Путин 23 марта объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся, подчеркнул глава государства.Так Москва отреагировала на масштабные ограничения и заморозку около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.Первыми на инициативу ответили министры стран "Большой семерки", назвавшие перевод оплаты в рубли односторонним нарушением условий контрактов.Высший орган исполнительной власти Европейского союза — Еврокомиссия — также отклонила возможность оплаты поставок российского голубого топлива в рублях.Об этом также отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС. При этом Берлин и Вена активировали систему раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.

https://ria.ru/20220331/gaz-1780992516.html

россия

франция

италия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, роберт хабек, дмитрий песков, владимир путин, россия, франция, италия, газпром, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии