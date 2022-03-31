https://ria.ru/20220331/gaz-1780992516.html

Как потребители газа реагировали на инициативу Путина об оплате в рублях

Как потребители газа реагировали на инициативу Путина об оплате в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Как потребители газа реагировали на инициативу Путина об оплате в рублях

Президент РФ Владимир Путин после введения санкций (заморозки валютных счетов РФ) поручил обеспечить перевод европейских потребителей газа на оплату в рублях,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T07:06

2022-03-31T07:06

2022-03-31T07:06

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после введения санкций (заморозки валютных счетов РФ) поручил обеспечить перевод европейских потребителей газа на оплату в рублях, доклад должен быть предоставлен до 31 марта.Первой была реакция крупнейших экономик на планете - "Большой семерки" - G7. Министры стран "Большой семёрки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте, а страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте.При этом правительство Японии отдельно просит компании не соглашаться на оплату за российский сжиженный природный газ (СПГ) в рублях, если к ним поступят соответствующие требования, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Другое крупнейшее объединение экономик Европы - Еврокомиссия (ЕК) - высший орган исполнительной власти Европейского союза (27 стран-членов) также отклонила возможность оплаты поставок российского "голубого топлива" в рублях.Об этом также отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.При этом в Австрии и Германии объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.В некоторых странах нет информации об инициативе президента России. Так "Молдовагаз" не получала от "Газпрома" уведомление о переходе на рубли в расчетах за газ, сообщил председатель правления газораспределительной компании Вадим Чебан. Он проинформировал, что, согласно договору, "Молдовагаз" может рассчитываться с "Газпромом" в долларах, рублях или евро до 1 мая 2022 года. После этой даты расчеты в долларах исключаются и предприятие, скорее всего, будет оплачивать газ в евро из-за дефицита российской валюты в республике.Не готов получать рубли и крупнейший транзитёр российского газа - Украина, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Министр добавил, что это сложно, ведь это не двусторонние договоренности, а прежде всего договора ЕС и России.На вопрос, прекратит ли Украина транзит в случае несогласия стран ЕС платить за газ рублями, Галущенко ответил, что "это россияне тогда должны сказать европейцам: если вы не хотите платить в рублях, тогда до свидания, мы перекрываем поставки газа". По его мнению, ЕС еще не готов к этому сценарию.Также Галущенко считает, что и "Газпром" не готов перекрывать поставки: транзит вырос до уровня около 107-109 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220331/gaz-1780987545.html

https://ria.ru/20220331/promyshlennost-1780984871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, в мире