https://ria.ru/20220331/gaz-1780987545.html
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов
Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T03:33
2022-03-31T03:33
2022-03-31T03:35
россия
европа
экономика
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.Кроме того, по его словам, из-за санкций появилась необходимость снизить резервы России в иностранных валютах, так как в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран. Таким образом, и в самой России появятся рублевые резервы.Он пояснил, что резервы в рублях - это остаток средств на едином счете Федерального казначейства, ими распоряжается Минфин. "При устойчивом экспорте и доходах бюджета будет формироваться избыток рублей, который будет направляться на господдержку или временно размещаться в банках", - заявил аналитик.Он добавил также, что теоретически за счет этого запаса рублей может проводиться выкуп ОФЗ с рынка.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
https://ria.ru/20220331/gaz-1780986070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, экономика, в мире
03:33 31.03.2022 (обновлено: 03:35 31.03.2022)
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов
Эксперт Ильин: странам потребуется создать международные рублевые резервы для покупки газа
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.
"В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны-партнеры для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов", - отметил Ильин.
Кроме того, по его словам, из-за санкций появилась необходимость снизить резервы России
в иностранных валютах, так как в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран. Таким образом, и в самой России появятся рублевые резервы.
Он пояснил, что резервы в рублях - это остаток средств на едином счете Федерального казначейства, ими распоряжается Минфин. "При устойчивом экспорте и доходах бюджета будет формироваться избыток рублей, который будет направляться на господдержку или временно размещаться в банках", - заявил аналитик.
Он добавил также, что теоретически за счет этого запаса рублей может проводиться выкуп ОФЗ с рынка.
Президент РФ Владимир Путин
заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент поручил ЦБ
и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой
в рублях.
Министр финансов Антон Силуанов
оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины
заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.