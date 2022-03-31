https://ria.ru/20220331/gaz-1780987545.html

Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов

Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов

Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T03:33

2022-03-31T03:33

2022-03-31T03:35

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.Кроме того, по его словам, из-за санкций появилась необходимость снизить резервы России в иностранных валютах, так как в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран. Таким образом, и в самой России появятся рублевые резервы.Он пояснил, что резервы в рублях - это остаток средств на едином счете Федерального казначейства, ими распоряжается Минфин. "При устойчивом экспорте и доходах бюджета будет формироваться избыток рублей, который будет направляться на господдержку или временно размещаться в банках", - заявил аналитик.Он добавил также, что теоретически за счет этого запаса рублей может проводиться выкуп ОФЗ с рынка.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.

https://ria.ru/20220331/gaz-1780986070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, европа, экономика, в мире