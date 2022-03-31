Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/gaz-1780987545.html
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов
Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T03:33
2022-03-31T03:35
россия
европа
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.Кроме того, по его словам, из-за санкций появилась необходимость снизить резервы России в иностранных валютах, так как в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран. Таким образом, и в самой России появятся рублевые резервы.Он пояснил, что резервы в рублях - это остаток средств на едином счете Федерального казначейства, ими распоряжается Минфин. "При устойчивом экспорте и доходах бюджета будет формироваться избыток рублей, который будет направляться на господдержку или временно размещаться в банках", - заявил аналитик.Он добавил также, что теоретически за счет этого запаса рублей может проводиться выкуп ОФЗ с рынка.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
https://ria.ru/20220331/gaz-1780986070.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff61ceb76f0fcdbde4f8838159e12206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, экономика, в мире
03:33 31.03.2022 (обновлено: 03:35 31.03.2022)
 
Эксперт: покупка газа потребует создания международных рублевых резервов

Эксперт Ильин: странам потребуется создать международные рублевые резервы для покупки газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Запорный кран на компрессорной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Расчеты за поставки газа в страны, которые ввели санкции в отношении России, в рублях могут потребовать создания ими рублевых резервов, сообщил РИА Новости руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Илья Ильин.
"В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны-партнеры для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов", - отметил Ильин.
Кроме того, по его словам, из-за санкций появилась необходимость снизить резервы России в иностранных валютах, так как в условиях риска заморозки платежей нет смысла накапливать резервы в валютах недружественных стран. Таким образом, и в самой России появятся рублевые резервы.
Он пояснил, что резервы в рублях - это остаток средств на едином счете Федерального казначейства, ими распоряжается Минфин. "При устойчивом экспорте и доходах бюджета будет формироваться избыток рублей, который будет направляться на господдержку или временно размещаться в банках", - заявил аналитик.
Он добавил также, что теоретически за счет этого запаса рублей может проводиться выкуп ОФЗ с рынка.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
02:22
Шольц попросил у Путина объяснения по схеме оплаты российского газа
 
РоссияЕвропаЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала