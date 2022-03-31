https://ria.ru/20220331/gaz-1780984483.html

Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России

Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России

Цены на газ в Европе резко выросли на фоне санкций Запада в отношении России. Как может измениться стоимость голубого топлива для россиян, рассказал в интервью... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T02:10

2022-03-31T02:10

2022-03-31T09:58

экономика

сергей правосудов

россия

природный газ

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе резко выросли на фоне санкций Запада в отношении России. Как может измениться стоимость голубого топлива для россиян, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.Европейский рынок резко реагирует на обсуждение западными странами возможности отказа от российских энергоносителей. В марте биржевые цены на газ взлетали почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Но российским потребителям не придется существенно увеличивать расходы на этот вид топлива, уверен Правосудов.На внутреннем российском рынке цены на газ контролируются государством, продолжил эксперт."Фактически цены на газ внутри России устанавливает государство. Для промышленности цена выше, а для простых потребителей — ниже. Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами", — считает Правосудов.Согласно его прогнозу, стоимость газа для россиян может увеличиться лишь на несколько процентов."Газ — это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции", — сказал Сергей Правосудов в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/gaz-1780971950.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сергей правосудов, россия, природный газ