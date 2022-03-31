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Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России - РИА Новости, 31.03.2022
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Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России
Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России
Цены на газ в Европе резко выросли на фоне санкций Запада в отношении России. Как может измениться стоимость голубого топлива для россиян, рассказал в интервью... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T02:10
2022-03-31T09:58
экономика
сергей правосудов
россия
природный газ
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе резко выросли на фоне санкций Запада в отношении России. Как может измениться стоимость голубого топлива для россиян, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.Европейский рынок резко реагирует на обсуждение западными странами возможности отказа от российских энергоносителей. В марте биржевые цены на газ взлетали почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Но российским потребителям не придется существенно увеличивать расходы на этот вид топлива, уверен Правосудов.На внутреннем российском рынке цены на газ контролируются государством, продолжил эксперт."Фактически цены на газ внутри России устанавливает государство. Для промышленности цена выше, а для простых потребителей — ниже. Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами", — считает Правосудов.Согласно его прогнозу, стоимость газа для россиян может увеличиться лишь на несколько процентов."Газ — это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции", — сказал Сергей Правосудов в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/gaz-1780971950.html
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экономика, сергей правосудов, россия, природный газ
02:10 31.03.2022 (обновлено: 09:58 31.03.2022)
 

Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМонеты номиналом десять рублей на газовой плите
Монеты номиналом десять рублей на газовой плите - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе резко выросли на фоне санкций Запада в отношении России. Как может измениться стоимость голубого топлива для россиян, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Европейский рынок резко реагирует на обсуждение западными странами возможности отказа от российских энергоносителей. В марте биржевые цены на газ взлетали почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Но российским потребителям не придется существенно увеличивать расходы на этот вид топлива, уверен Правосудов.
"Если посмотреть на цену на газ внутри России и на цену на газ на мировом рынке, то мы увидим, что они отличаются в десятки раз", – отметил он.
На внутреннем российском рынке цены на газ контролируются государством, продолжил эксперт.
"Фактически цены на газ внутри России устанавливает государство. Для промышленности цена выше, а для простых потребителей — ниже. Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами", — считает Правосудов.
Согласно его прогнозу, стоимость газа для россиян может увеличиться лишь на несколько процентов.
"Газ — это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции", — сказал Сергей Правосудов в интервью радио Sputnik.
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ЭкономикаСергей ПравосудовРоссияПриродный газ
 
 
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