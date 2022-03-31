https://ria.ru/20220331/garantii-1781060977.html

В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины

В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 31.03.2022

В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины

ЕС может обсудить запрос на предоставление Украине гарантий безопасности, если он поступит, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:35

2022-03-31T13:35

2022-03-31T13:51

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. ЕС может обсудить запрос на предоставление Украине гарантий безопасности, если он поступит, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Если поступит соответствующий запрос, то, Евросоюз, государства-члены будут его обсуждать", - сообщил он.По его словам, такой запрос может обсуждаться на Совете глав МИД или на саммите лидеров Евросоюза. Стано добавил, что Евросоюз и отдельные государства обсуждают пути прекращения конфликта. "На данном этапе главное - это остановить боевые действия", - добавил он.

https://ria.ru/20220330/ukraina-1780870729.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, украина