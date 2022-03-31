https://ria.ru/20220331/garantii-1781060977.html
В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины
В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 31.03.2022
В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины
ЕС может обсудить запрос на предоставление Украине гарантий безопасности, если он поступит, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:35
2022-03-31T13:35
2022-03-31T13:51
в мире
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. ЕС может обсудить запрос на предоставление Украине гарантий безопасности, если он поступит, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Если поступит соответствующий запрос, то, Евросоюз, государства-члены будут его обсуждать", - сообщил он.По его словам, такой запрос может обсуждаться на Совете глав МИД или на саммите лидеров Евросоюза. Стано добавил, что Евросоюз и отдельные государства обсуждают пути прекращения конфликта. "На данном этапе главное - это остановить боевые действия", - добавил он.
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780870729.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, украина
13:35 31.03.2022 (обновлено: 13:51 31.03.2022)
В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины
Представитель Евросоюза Стано допустил обсуждение гарантий безопасности для Украины