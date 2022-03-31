https://ria.ru/20220331/frantsiya-1780998091.html

СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса

СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса - РИА Новости, 31.03.2022

СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса

Директор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за "недочетов в работе" его службы в связи с конфликтом на Украине, пишет издание РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:40

2022-03-31T08:40

2022-03-31T08:40

в мире

владимир путин

россия

франция

украина

минобороны франции

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Директор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за "недочетов в работе" его службы в связи с конфликтом на Украине, пишет издание Opinion со ссылкой на источники.По их данным, генерал Видо вынужден покинуть должность всего через семь месяцев после назначения. Как заявил изданию источник в минобороны Франции, это связано с "отсутствием понимания вопросов" и "недостаточным числом брифингов".Начальник штаба вооруженных сил Франции должен был во вторник сообщить Видо, что генерал летом будет отправлен в отставку. Но сам глава военной разведки "предпочел покинуть военное учреждение незамедлительно", пишет издание.Видо на посту руководителя военной разведки может сменить генерал Жак де Монгро.Ранее начальник главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар признал в интервью газете Monde, что французские службы, в том числе военная разведка, ошибочно оценивали "угрозу России Украине", в отличие от американцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/frantsiya-1780909556.html

https://ria.ru/20220330/protesty-1780981113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, франция, украина, минобороны франции, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии