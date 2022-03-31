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СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса - РИА Новости, 31.03.2022
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СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса
СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса - РИА Новости, 31.03.2022
СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса
Директор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за "недочетов в работе" его службы в связи с конфликтом на Украине, пишет издание РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T08:40
2022-03-31T08:40
в мире
владимир путин
россия
франция
украина
минобороны франции
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Директор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за "недочетов в работе" его службы в связи с конфликтом на Украине, пишет издание Opinion со ссылкой на источники.По их данным, генерал Видо вынужден покинуть должность всего через семь месяцев после назначения. Как заявил изданию источник в минобороны Франции, это связано с "отсутствием понимания вопросов" и "недостаточным числом брифингов".Начальник штаба вооруженных сил Франции должен был во вторник сообщить Видо, что генерал летом будет отправлен в отставку. Но сам глава военной разведки "предпочел покинуть военное учреждение незамедлительно", пишет издание.Видо на посту руководителя военной разведки может сменить генерал Жак де Монгро.Ранее начальник главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар признал в интервью газете Monde, что французские службы, в том числе военная разведка, ошибочно оценивали "угрозу России Украине", в отличие от американцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/frantsiya-1780909556.html
https://ria.ru/20220330/protesty-1780981113.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, украина, минобороны франции, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:40 31.03.2022
 
СМИ: французский генерал досрочно покидает пост из-за украинского кризиса

Opinion: глава военной разведки Франции Видо покинул пост из-за украинского кризиса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Директор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за "недочетов в работе" его службы в связи с конфликтом на Украине, пишет издание Opinion со ссылкой на источники.
По их данным, генерал Видо вынужден покинуть должность всего через семь месяцев после назначения. Как заявил изданию источник в минобороны Франции, это связано с "отсутствием понимания вопросов" и "недостаточным числом брифингов".
Начальник штаба вооруженных сил Франции должен был во вторник сообщить Видо, что генерал летом будет отправлен в отставку. Но сам глава военной разведки "предпочел покинуть военное учреждение незамедлительно", пишет издание.
Видо на посту руководителя военной разведки может сменить генерал Жак де Монгро.
Ранее начальник главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар признал в интервью газете Monde, что французские службы, в том числе военная разведка, ошибочно оценивали "угрозу России Украине", в отличие от американцев.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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