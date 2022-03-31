17:08 31.03.2022 (обновлено: 17:31 31.03.2022)
Пискарев попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый "флаг России"
Депутат Пискарев попросил ГП запретить бело-сине-белый "флаг России" как экстремистский
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность признания экстремистскими материалы, пропагандирующие бело-сине-белый "флаг России", который используется на акциях против спецоперации РФ на Украине, а также запретить его использование и публичную демонстрацию.
"Направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести проверку и рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый "флаг России", который активно используется на провокационных акциях против проведения военной спецоперации на Украине... Также этот флаг используют и размещают в социальных сетях лица, причастные к экстремистской деятельности, что позволяет говорить о необходимости запрета его использования и публичной демонстрации", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины среди ее противников, действующих в первую очередь, из-за рубежа, все большую популярность начал приобретать так называемый "альтернативный флаг России" - бело-сине-белое полотнище, без красной полосы. По его словам, показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных России стран.
"Дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, за который "не стыдно" – это очередное проявление западных "майданных технологий". Мы все помним, что участниками несанкционированных акций протеста в Беларуси также использовался альтернативный флаг, внешне, кстати, похожий на тот, что теперь пытаются навязать нам. Отличался только цвет центральной полосы. Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России. Это очередной фейк", - уточнил он.
Кроме этого, отметил Пискарев, комиссия изучит, кому выгодно и кто стоит за созданием так называемого "флага".