https://ria.ru/20220331/flag-1781129821.html

Пискарев попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый "флаг России"

Пискарев попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый "флаг России" - РИА Новости, 31.03.2022

Пискарев попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый "флаг России"

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:08

2022-03-31T17:08

2022-03-31T17:31

генеральная прокуратура рф

в мире

россия

происшествия

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность признания экстремистскими материалы, пропагандирующие бело-сине-белый "флаг России", который используется на акциях против спецоперации РФ на Украине, а также запретить его использование и публичную демонстрацию."Направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести проверку и рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый "флаг России", который активно используется на провокационных акциях против проведения военной спецоперации на Украине... Также этот флаг используют и размещают в социальных сетях лица, причастные к экстремистской деятельности, что позволяет говорить о необходимости запрета его использования и публичной демонстрации", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что с начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины среди ее противников, действующих в первую очередь, из-за рубежа, все большую популярность начал приобретать так называемый "альтернативный флаг России" - бело-сине-белое полотнище, без красной полосы. По его словам, показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных России стран."Дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, за который "не стыдно" – это очередное проявление западных "майданных технологий". Мы все помним, что участниками несанкционированных акций протеста в Беларуси также использовался альтернативный флаг, внешне, кстати, похожий на тот, что теперь пытаются навязать нам. Отличался только цвет центральной полосы. Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России. Это очередной фейк", - уточнил он.Кроме этого, отметил Пискарев, комиссия изучит, кому выгодно и кто стоит за созданием так называемого "флага".

https://ria.ru/20220331/pushkov-1781134743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

генеральная прокуратура рф, в мире, россия, происшествия, госдума рф, василий пискарев