https://ria.ru/20220331/finansy-1780986602.html

Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему

Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему - РИА Новости, 31.03.2022

Мадуро заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему

Страны БРИКС и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира — новая система не будет использована как политический... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T02:51

2022-03-31T02:51

2022-03-31T05:30

россия

в мире

брикс

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МЕХИКО, 31 мар - РИА Новости. Страны БРИКС и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира — новая система не будет использована как политический инструмент против стран так, как используют доллар, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос.По словам президента, сама Венесуэла оправилась после отключения своей финансовой системы от западной службы обмена банковскими сообщениями SWIFT, рада этому и не собирается возвращаться — эти санкции были мотивированы идеологическими соображениями и попыткой смены власти в стране."Венесуэльскому государству запрещено использовать доллар. Международную обменную валюту нельзя использовать в геополитическом или политическом шантаже! Это должна быть стабильная валюта, способная противостоять любым обстоятельствам мирового конфликта, какими бы они ни были, и пользоваться уважением. К которой все страны мира имеют равный доступ. Это должна быть новая единая система", - добавил Мадуро.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780148063.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/putin-1780949951.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, брикс