https://ria.ru/20220331/feyki-1781101691.html

Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации

Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации - РИА Новости, 31.03.2022

Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий местному депутату Дмитрию Петренко, обвиняемому в распространении... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:40

2022-03-31T15:40

2022-03-31T15:40

интернет

происшествия

россия

украина

вооруженные силы рф

омск

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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий местному депутату Дмитрию Петренко, обвиняемому в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ на Украине, сообщили журналистам в пресс-службе суда.Петренко предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). По версии следствия, фейками об уничтожении российской армией гражданской инфраструктуры и населения Украины в ходе спецоперации депутат Омского горсовета делился через свой канал в Telegram."Исследовав представленные материалы, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок 1 месяц 28 дней", - сказали в пресс-службе.Среди установленных запретов - без письменного разрешения следователя использовать любые средства связи и выходить в интернет, выходить из дома с 22.00 до 6.00 часов.В сентябре Петренко получил 10 суток ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" за вмешательство в работу избирательной комиссии.

https://ria.ru/20220329/vikipediya-1780752711.html

https://ria.ru/20220331/uraru-1781045274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

интернет, происшествия, россия, украина, вооруженные силы рф, омск