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Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации - РИА Новости, 31.03.2022
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Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации
Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации - РИА Новости, 31.03.2022
Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации
Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий местному депутату Дмитрию Петренко, обвиняемому в распространении... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:40
2022-03-31T15:40
интернет
происшествия
россия
украина
вооруженные силы рф
омск
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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий местному депутату Дмитрию Петренко, обвиняемому в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ на Украине, сообщили журналистам в пресс-службе суда.Петренко предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). По версии следствия, фейками об уничтожении российской армией гражданской инфраструктуры и населения Украины в ходе спецоперации депутат Омского горсовета делился через свой канал в Telegram."Исследовав представленные материалы, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок 1 месяц 28 дней", - сказали в пресс-службе.Среди установленных запретов - без письменного разрешения следователя использовать любые средства связи и выходить в интернет, выходить из дома с 22.00 до 6.00 часов.В сентябре Петренко получил 10 суток ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" за вмешательство в работу избирательной комиссии.
https://ria.ru/20220329/vikipediya-1780752711.html
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интернет, происшествия, россия, украина, вооруженные силы рф, омск
15:40 31.03.2022
 
Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации

Омскому депутату Петренко запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи
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ОМСК, 31 мар - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий местному депутату Дмитрию Петренко, обвиняемому в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ на Украине, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Петренко предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). По версии следствия, фейками об уничтожении российской армией гражданской инфраструктуры и населения Украины в ходе спецоперации депутат Омского горсовета делился через свой канал в Telegram.
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Среди установленных запретов - без письменного разрешения следователя использовать любые средства связи и выходить в интернет, выходить из дома с 22.00 до 6.00 часов.
В сентябре Петренко получил 10 суток ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" за вмешательство в работу избирательной комиссии.
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