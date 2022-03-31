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URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине
URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине - РИА Новости, 31.03.2022
URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине
Редакция URA.RU пыталась связаться с итальянской газетой La Stampa, но не получила ответ, приняла решение отстаивать свои права в итальянском суде, рассказал... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:35
2022-03-31T14:35
в мире
россия
ura.ru
украина
la stampa
донбасс
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Редакция URA.RU пыталась связаться с итальянской газетой La Stampa, но не получила ответ, приняла решение отстаивать свои права в итальянском суде, рассказал РИА Новости шеф-редактор российского издания Иван Некрасов.Ранее сообщалось, что редакция URA.RU подает в суд на La Stampa, использовавшую его фотографию для иллюстрации фейка. Газета разместила снимок издания на первой полосе материала о "бойне в Киеве", которую якобы устроила российская армия. На фото же изображались последствия взрыва украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка."Мы пытались связаться - нам не ответили", - сообщил Некрасов.По его словам, принять принципиальное решение обращаться в итальянский суд. Проблема заключается в беспрецедентности процесса, в издании не нашли практики, чтобы российское СМИ подавало в суд на иностранное. Юристы URA.RU прорабатывают варианты, вероятнее всего, будет нанят иностранный адвокат."Что будем требовать - это тоже вопрос, который сейчас рассматривают наши юристы. Для нас принципиально важны две вещи: чтобы наши материалы не использовали в информационной войне, то есть наказать СМИ за публикацию фейка, и отстоять авторское право нашего фотографа", - добавил Некрасов.На минувшей неделе посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора размещенной на сайте La Stampa статьи, в заголовке которой, по оценке посла, "ставится вопрос о возможности убийства президента России", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини. В случае доказательства вины итальянское законодательство предусматривает за данное преступление наказание до пяти лет лишения свободы. Разов выразил надежду на "справедливость итальянской судебной системы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/obstrel-1781062079.html
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в мире, россия, ura.ru, украина, la stampa, донбасс
14:35 31.03.2022
 
URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине

Шеф-редактор URA.RU Некрасов заявил, что не получил ответа от La Stampa из-за фейка

Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
Фотография фотокорреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко и обложка газеты La Stampa
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Редакция URA.RU пыталась связаться с итальянской газетой La Stampa, но не получила ответ, приняла решение отстаивать свои права в итальянском суде, рассказал РИА Новости шеф-редактор российского издания Иван Некрасов.
Ранее сообщалось, что редакция URA.RU подает в суд на La Stampa, использовавшую его фотографию для иллюстрации фейка. Газета разместила снимок издания на первой полосе материала о "бойне в Киеве", которую якобы устроила российская армия. На фото же изображались последствия взрыва украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка.
"Мы пытались связаться - нам не ответили", - сообщил Некрасов.
По его словам, принять принципиальное решение обращаться в итальянский суд. Проблема заключается в беспрецедентности процесса, в издании не нашли практики, чтобы российское СМИ подавало в суд на иностранное. Юристы URA.RU прорабатывают варианты, вероятнее всего, будет нанят иностранный адвокат.
Скриншот публикации на сайте издания New York Post
13:36
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"Что будем требовать - это тоже вопрос, который сейчас рассматривают наши юристы. Для нас принципиально важны две вещи: чтобы наши материалы не использовали в информационной войне, то есть наказать СМИ за публикацию фейка, и отстоять авторское право нашего фотографа", - добавил Некрасов.
На минувшей неделе посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора размещенной на сайте La Stampa статьи, в заголовке которой, по оценке посла, "ставится вопрос о возможности убийства президента России", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини. В случае доказательства вины итальянское законодательство предусматривает за данное преступление наказание до пяти лет лишения свободы. Разов выразил надежду на "справедливость итальянской судебной системы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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