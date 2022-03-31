https://ria.ru/20220331/feyk-1781080891.html

URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине

URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине - РИА Новости, 31.03.2022

URA.RU не получила ответа от La Stampa из-за фейка об Украине

Редакция URA.RU пыталась связаться с итальянской газетой La Stampa, но не получила ответ, приняла решение отстаивать свои права в итальянском суде, рассказал... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:35

2022-03-31T14:35

2022-03-31T14:35

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Редакция URA.RU пыталась связаться с итальянской газетой La Stampa, но не получила ответ, приняла решение отстаивать свои права в итальянском суде, рассказал РИА Новости шеф-редактор российского издания Иван Некрасов.Ранее сообщалось, что редакция URA.RU подает в суд на La Stampa, использовавшую его фотографию для иллюстрации фейка. Газета разместила снимок издания на первой полосе материала о "бойне в Киеве", которую якобы устроила российская армия. На фото же изображались последствия взрыва украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка."Мы пытались связаться - нам не ответили", - сообщил Некрасов.По его словам, принять принципиальное решение обращаться в итальянский суд. Проблема заключается в беспрецедентности процесса, в издании не нашли практики, чтобы российское СМИ подавало в суд на иностранное. Юристы URA.RU прорабатывают варианты, вероятнее всего, будет нанят иностранный адвокат."Что будем требовать - это тоже вопрос, который сейчас рассматривают наши юристы. Для нас принципиально важны две вещи: чтобы наши материалы не использовали в информационной войне, то есть наказать СМИ за публикацию фейка, и отстоять авторское право нашего фотографа", - добавил Некрасов.На минувшей неделе посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста Доменико Кирико, автора размещенной на сайте La Stampa статьи, в заголовке которой, по оценке посла, "ставится вопрос о возможности убийства президента России", а также против главного редактора этого издания Массимо Джаннини. В случае доказательства вины итальянское законодательство предусматривает за данное преступление наказание до пяти лет лишения свободы. Разов выразил надежду на "справедливость итальянской судебной системы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/obstrel-1781062079.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ura.ru, украина, la stampa, донбасс