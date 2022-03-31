https://ria.ru/20220331/farmotrasl-1781046775.html

Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли

Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли - РИА Новости, 31.03.2022

Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли

Фармотрасль ведет себя прагматично, никто не уходит с российского рынка, идет возвращение логистических цепей, заявил замминистра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:36

2022-03-31T12:36

2022-03-31T12:41

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

медицина

экономика

россия

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Фармотрасль ведет себя прагматично, никто не уходит с российского рынка, идет возвращение логистических цепей, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев."Фармотрасль, в том числе зарубежная фармотрасль, ведет себя крайне прагматично, никто не собрался уходить от нас, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие. Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.Он отметил, что в России работают механизмы быстрого ввоза любого потенциально дефицитного изделия и лекарства, а также механизмы быстрой регистрации потенциально дефицитных медицинских продуктов.

https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781040967.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицина, экономика, россия, общероссийский народный фронт