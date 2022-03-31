Рейтинг@Mail.ru
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/farmotrasl-1781046775.html
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли - РИА Новости, 31.03.2022
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли
Фармотрасль ведет себя прагматично, никто не уходит с российского рынка, идет возвращение логистических цепей, заявил замминистра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:36
2022-03-31T12:41
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
медицина
экономика
россия
общероссийский народный фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Фармотрасль ведет себя прагматично, никто не уходит с российского рынка, идет возвращение логистических цепей, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев."Фармотрасль, в том числе зарубежная фармотрасль, ведет себя крайне прагматично, никто не собрался уходить от нас, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие. Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.Он отметил, что в России работают механизмы быстрого ввоза любого потенциально дефицитного изделия и лекарства, а также механизмы быстрой регистрации потенциально дефицитных медицинских продуктов.
https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781040967.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицина, экономика, россия, общероссийский народный фронт
12:36 31.03.2022 (обновлено: 12:41 31.03.2022)
 
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли

Замглавы Минздрава Глаголев: идет возвращение логистических цепочек в фармотрасли

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Фармотрасль ведет себя прагматично, никто не уходит с российского рынка, идет возвращение логистических цепей, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Фармотрасль, в том числе зарубежная фармотрасль, ведет себя крайне прагматично, никто не собрался уходить от нас, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие. Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.
Он отметил, что в России работают механизмы быстрого ввоза любого потенциально дефицитного изделия и лекарства, а также механизмы быстрой регистрации потенциально дефицитных медицинских продуктов.
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
12:15
В Минздраве назвали ситуацию на рынке лекарств стабильной
 
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МедицинаЭкономикаРоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала