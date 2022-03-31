https://ria.ru/20220331/farmotrasl-1781046775.html
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли - РИА Новости, 31.03.2022
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли
Фармотрасль ведет себя прагматично, никто не уходит с российского рынка, идет возвращение логистических цепей, заявил замминистра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:36
2022-03-31T12:36
2022-03-31T12:41
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
медицина
экономика
россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Фармотрасль ведет себя прагматично, никто не уходит с российского рынка, идет возвращение логистических цепей, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев."Фармотрасль, в том числе зарубежная фармотрасль, ведет себя крайне прагматично, никто не собрался уходить от нас, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие. Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.Он отметил, что в России работают механизмы быстрого ввоза любого потенциально дефицитного изделия и лекарства, а также механизмы быстрой регистрации потенциально дефицитных медицинских продуктов.
https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781040967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицина, экономика, россия, общероссийский народный фронт
12:36 31.03.2022 (обновлено: 12:41 31.03.2022)
Минздрав сообщил о возвращении логистических цепочек в фармотрасли
Замглавы Минздрава Глаголев: идет возвращение логистических цепочек в фармотрасли