18:09 31.03.2022 (обновлено: 21:41 31.03.2022)
Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза
Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза, заявили в МИД.
"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — отметили в ведомстве.
Также меры затронули представителей правительств и парламентов некоторых стран —членов Евросоюза, а также общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.
Помимо этого, персональные ограничения коснулись и российского руководства. В частности, санкции вводились против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Помимо них, в списке также оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что речь идет о тех же мерах, которые затронули фигурантов других списков: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.
В начале марта официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ООН не смогла обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека в Женеве из-за решения о закрытии неба для российских самолетов.
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