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Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза - РИА Новости, 31.03.2022
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Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза
Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза - РИА Новости, 31.03.2022
Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза
Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза, заявили в МИД. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:09
2022-03-31T21:41
санкции в отношении россии
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза, заявили в МИД."Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — отметили в ведомстве.Также меры затронули представителей правительств и парламентов некоторых стран —членов Евросоюза, а также общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.Помимо этого, персональные ограничения коснулись и российского руководства. В частности, санкции вводились против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Помимо них, в списке также оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что речь идет о тех же мерах, которые затронули фигурантов других списков: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.В начале марта официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ООН не смогла обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека в Женеве из-за решения о закрытии неба для российских самолетов.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781117652.html
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санкции в отношении россии, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
18:09 31.03.2022 (обновлено: 21:41 31.03.2022)
 
Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза

Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза, заявили в МИД.
"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — отметили в ведомстве.
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Санкции против России ввели бы в любом случае, заявил Путин
Также меры затронули представителей правительств и парламентов некоторых стран —членов Евросоюза, а также общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.
Помимо этого, персональные ограничения коснулись и российского руководства. В частности, санкции вводились против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Помимо них, в списке также оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что речь идет о тех же мерах, которые затронули фигурантов других списков: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.
В начале марта официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ООН не смогла обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека в Женеве из-за решения о закрытии неба для российских самолетов.
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Санкции в отношении РоссииРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евросоюз
 
 
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