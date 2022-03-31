https://ria.ru/20220331/evrosoyuz-1781146399.html

Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза

Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза - РИА Новости, 31.03.2022

Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза

Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза, заявили в МИД. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:09

2022-03-31T18:09

2022-03-31T21:41

санкции в отношении россии

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры внесла в черный список высшее руководство Евросоюза, заявили в МИД."Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — отметили в ведомстве.Также меры затронули представителей правительств и парламентов некоторых стран —членов Евросоюза, а также общественных деятелей и работников СМИ, "несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.Помимо этого, персональные ограничения коснулись и российского руководства. В частности, санкции вводились против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Помимо них, в списке также оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта член Совбеза Сергей Иванов и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что речь идет о тех же мерах, которые затронули фигурантов других списков: они касаются заморозки активов. При этом еврокомиссар признал, что не знает, о каких активах может идти речь.В начале марта официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ООН не смогла обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание Совета по правам человека в Женеве из-за решения о закрытии неба для российских самолетов.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781117652.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз