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Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
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Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин
Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин
Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:42
2022-03-31T17:59
экономика
сша
европа
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин."Для Европы это (давление США по отказу от российского газа) означает масштабную деиндустриализацию и потерю рабочих мет. На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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Путин: Для Европы действия США означают масштабную потерю рабочих мест
Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. "Для Европы это (давление США по отказу от российского газа) означает масштабную деиндустриализацию и потерю рабочих мет. На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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экономика, сша, европа, владимир путин
16:42 31.03.2022 (обновлено: 17:59 31.03.2022)
 
Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин

Путин: Европе из-за действий США грозит деиндустриализация и потеря рабочих мест

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин.
"Для Европы это (давление США по отказу от российского газа) означает масштабную деиндустриализацию и потерю рабочих мет. На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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ЭкономикаСШАЕвропаВладимир Путин
 
 
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