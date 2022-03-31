https://ria.ru/20220331/evropa-1781121354.html

Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин

Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин

Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:42

2022-03-31T16:42

2022-03-31T17:59

экономика

сша

европа

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781142707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48ce25964483a205be1313b9562bc6c2.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин."Для Европы это (давление США по отказу от российского газа) означает масштабную деиндустриализацию и потерю рабочих мет. На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780782976.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Для Европы действия США означают масштабную потерю рабочих мест Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. "Для Европы это (давление США по отказу от российского газа) означает масштабную деиндустриализацию и потерю рабочих мет. На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения. 2022-03-31T16:42 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сша, европа, владимир путин