https://ria.ru/20220331/evropa-1781121354.html
Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин
Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин
Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:42
2022-03-31T16:42
2022-03-31T17:59
экономика
сша
европа
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781142707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48ce25964483a205be1313b9562bc6c2.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин."Для Европы это (давление США по отказу от российского газа) означает масштабную деиндустриализацию и потерю рабочих мет. На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780782976.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781142707_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f1fec1220f0d3b166babb011275d8e92.jpg
Путин: Для Европы действия США означают масштабную потерю рабочих мест
Европе из-за действий США грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин.
"Для Европы это (давление США по отказу от российского газа) означает масштабную деиндустриализацию и потерю рабочих мет. На фоне растущих цен на продовольствие бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия, как в политике, так и в экономике", - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
2022-03-31T16:42
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, европа, владимир путин
16:42 31.03.2022 (обновлено: 17:59 31.03.2022)
Европе из-за действий США грозит потеря рабочих мест, заявил Путин
Путин: Европе из-за действий США грозит деиндустриализация и потеря рабочих мест