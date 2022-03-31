https://ria.ru/20220331/evropa-1781113817.html

Путин: некоторые европейские политики пренебрегают интересами своих стран

Путин: некоторые европейские политики пренебрегают интересами своих стран - РИА Новости, 31.03.2022

Путин: некоторые европейские политики пренебрегают интересами своих стран

Некоторые европейские политики готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, уверен президент России Владимир... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:17

2022-03-31T16:17

2022-03-31T17:38

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Некоторые европейские политики готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, уверен президент России Владимир Путин."Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену", – сказал Путин, комментируя призывы к гражданам от некоторых европейских чиновников снижать потребление российского газа."Какой-то популизм, популизм наизнанку: людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок - и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных решений. Ради абстрактной североатлантической солидарности", – пояснил президент РФ."Такие сомнительные подходы и действия в экономической, энергетической, продовольственной политике со стороны западных стран мы наблюдаем уже не первый год", - отметил он.

https://ria.ru/20220316/germaniya-1778418187.html

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Путин: Европейские политики пренебрегают интересами своих граждан Некоторые европейские политики готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, уверен президент России Владимир Путин. "Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену", – сказал Путин, комментируя призывы к гражданам от некоторых европейских чиновников снижать потребление российского газа. "Какой-то популизм, популизм наизнанку: людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок - и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных решений. Ради абстрактной североатлантической солидарности", – пояснил президент РФ. 2022-03-31T16:17 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, евросоюз, сша, ситуация в днр и лнр