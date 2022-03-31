https://ria.ru/20220331/evropa-1781113817.html
Путин: некоторые европейские политики пренебрегают интересами своих стран
Путин: некоторые европейские политики пренебрегают интересами своих стран - РИА Новости, 31.03.2022
Путин: некоторые европейские политики пренебрегают интересами своих стран
Некоторые европейские политики готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, уверен президент России Владимир... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:17
2022-03-31T16:17
2022-03-31T17:38
владимир путин
в мире
россия
евросоюз
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Некоторые европейские политики готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, уверен президент России Владимир Путин."Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену", – сказал Путин, комментируя призывы к гражданам от некоторых европейских чиновников снижать потребление российского газа."Какой-то популизм, популизм наизнанку: людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок - и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных решений. Ради абстрактной североатлантической солидарности", – пояснил президент РФ."Такие сомнительные подходы и действия в экономической, энергетической, продовольственной политике со стороны западных стран мы наблюдаем уже не первый год", - отметил он.
https://ria.ru/20220316/germaniya-1778418187.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: Европейские политики пренебрегают интересами своих граждан
Некоторые европейские политики готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, уверен президент России Владимир Путин.
"Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену", – сказал Путин, комментируя призывы к гражданам от некоторых европейских чиновников снижать потребление российского газа.
"Какой-то популизм, популизм наизнанку: людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок - и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных решений. Ради абстрактной североатлантической солидарности", – пояснил президент РФ.
2022-03-31T16:17
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, в мире, россия, евросоюз, сша, ситуация в днр и лнр
16:17 31.03.2022 (обновлено: 17:38 31.03.2022)
Путин: некоторые европейские политики пренебрегают интересами своих стран
Путин: некоторые европейские политики готовы пренебречь интересами своих стран