https://ria.ru/20220331/evrobondy-1781174711.html

Минфин выкупил 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года

Минфин выкупил 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года - РИА Новости, 31.03.2022

Минфин выкупил 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года

Минфин России выкупил за рубли 72,4% выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в апреле 2022 года, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:18

2022-03-31T21:18

2022-03-31T21:18

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_19c39ef2eeb73bb2dd167e2bb86ac700.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин России выкупил за рубли 72,4% выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в апреле 2022 года, говорится в сообщении министерства.Минфин в результате выкупа получил евробонды выпуска совокупной номинальной стоимостью 1,448 миллиарда долларов, что соответствует 72,4% от объема этого выпуска в обращении.Владельцы предъявленных к выкупу еврооблигаций в полном объеме получили рублевый эквивалент их номинальной стоимости, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, в совокупной сумме 124,4 миллиарда рублей.Минфин РФ во вторник, 29 марта, объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года по цене 100% от номинальной стоимости. Изначально заявки инвесторов планировалось принимать до 17.00 мск 30 марта, но в итоге Минфин продлил время сбора заявок на три часа - до 20.00 мск среды.Предложение по досрочному выкупу еврооблигаций было ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, пояснил в среду министр финансов РФ Антон Силуанов.Минфин России разместил данный выпуск евробондов объемом 2 миллиарда долларов в 2012 году под 4,5% годовых.

https://ria.ru/20220331/aktsii-1781164679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов