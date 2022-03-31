Минфин выкупил 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года
Минфин выкупил за рубли 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минфин России выкупил за рубли 72,4% выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в апреле 2022 года, говорится в сообщении министерства.
Минфин в результате выкупа получил евробонды выпуска совокупной номинальной стоимостью 1,448 миллиарда долларов, что соответствует 72,4% от объема этого выпуска в обращении.
"Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", - сообщил Минфин.
Владельцы предъявленных к выкупу еврооблигаций в полном объеме получили рублевый эквивалент их номинальной стоимости, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, в совокупной сумме 124,4 миллиарда рублей.
Минфин РФ во вторник, 29 марта, объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года по цене 100% от номинальной стоимости. Изначально заявки инвесторов планировалось принимать до 17.00 мск 30 марта, но в итоге Минфин продлил время сбора заявок на три часа - до 20.00 мск среды.
Предложение по досрочному выкупу еврооблигаций было ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, пояснил в среду министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин России разместил данный выпуск евробондов объемом 2 миллиарда долларов в 2012 году под 4,5% годовых.