https://ria.ru/20220331/espch-1781127336.html

ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины

ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины - РИА Новости, 31.03.2022

ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины из-за военной операции РФ до нового... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:59

2022-03-31T16:59

2022-03-31T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины из-за военной операции РФ до нового распоряжения, говорится в постановлении суда."Касательно пересмотра применения мер, принятых по делам в отношении Украины после военного нападения на нее... было решено, что они будут применяться до дальнейшего распоряжения", - говорится в заявлении ЕСПЧ.Европейский суд по правам человека 2 марта решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Украины из-за военной операции России. Суд постановил принять ряд мер, которые будут применяться во всех делах, касающихся Украины, до особого распоряжения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220316/sud-1778524929.html

https://ria.ru/20220310/espch-1777453429.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европейский суд по правам человека (еспч), в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр