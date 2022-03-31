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ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/espch-1781127336.html
ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины
ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины - РИА Новости, 31.03.2022
ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины из-за военной операции РФ до нового... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:59
2022-03-31T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины из-за военной операции РФ до нового распоряжения, говорится в постановлении суда."Касательно пересмотра применения мер, принятых по делам в отношении Украины после военного нападения на нее... было решено, что они будут применяться до дальнейшего распоряжения", - говорится в заявлении ЕСПЧ.Европейский суд по правам человека 2 марта решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Украины из-за военной операции России. Суд постановил принять ряд мер, которые будут применяться во всех делах, касающихся Украины, до особого распоряжения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/sud-1778524929.html
https://ria.ru/20220310/espch-1777453429.html
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европейский суд по правам человека (еспч), в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:59 31.03.2022 (обновлено: 17:20 31.03.2022)
 
ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины

ЕСПЧ оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины из-за операции

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил в силе решение приостановить рассмотрение жалоб против Украины из-за военной операции РФ до нового распоряжения, говорится в постановлении суда.
"Касательно пересмотра применения мер, принятых по делам в отношении Украины после военного нападения на нее... было решено, что они будут применяться до дальнейшего распоряжения", - говорится в заявлении ЕСПЧ.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:32
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека 2 марта решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Украины из-за военной операции России. Суд постановил принять ряд мер, которые будут применяться во всех делах, касающихся Украины, до особого распоряжения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 13:15
ЕСПЧ не принял ни одного дела об угрозе людям в Донбассе, заявил адвокат
 
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