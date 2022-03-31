https://ria.ru/20220331/energokompanii-1781101936.html

Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей

Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей - РИА Новости, 31.03.2022

Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей

Пользователи в Великобритании массово пытаются зарегистрировать в интернете показатели счетчиков газа и электроэнергии до апрельского повышения цен, что привело РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:40

2022-03-31T15:40

2022-03-31T15:40

в мире

великобритания

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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Пользователи в Великобритании массово пытаются зарегистрировать в интернете показатели счетчиков газа и электроэнергии до апрельского повышения цен, что привело к сбоям в работе сайтов энергокомпаний, сообщает газета Independent.Как пишет издание, эксперты советовали пользователям передать показатели счетчиков до 1 апреля, чтобы энергокомпании не выставили домохозяйствам счет по новой цене за энергию, потребленную до подорожания.Из-за роста количества запросов компании предупредили пользователей о возможных технических неполадках, которые могут замедлить обработку данных. Некоторые пользователи не смогли зайти в свои личные кабинеты, пишет издание.

https://ria.ru/20220330/dolgi-1780956343.html

великобритания

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания