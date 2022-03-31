https://ria.ru/20220331/energokompanii-1781101936.html
Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей
Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей - РИА Новости, 31.03.2022
Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей
Пользователи в Великобритании массово пытаются зарегистрировать в интернете показатели счетчиков газа и электроэнергии до апрельского повышения цен, что привело РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:40
2022-03-31T15:40
2022-03-31T15:40
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Пользователи в Великобритании массово пытаются зарегистрировать в интернете показатели счетчиков газа и электроэнергии до апрельского повышения цен, что привело к сбоям в работе сайтов энергокомпаний, сообщает газета Independent.Как пишет издание, эксперты советовали пользователям передать показатели счетчиков до 1 апреля, чтобы энергокомпании не выставили домохозяйствам счет по новой цене за энергию, потребленную до подорожания.Из-за роста количества запросов компании предупредили пользователей о возможных технических неполадках, которые могут замедлить обработку данных. Некоторые пользователи не смогли зайти в свои личные кабинеты, пишет издание.
https://ria.ru/20220330/dolgi-1780956343.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей
Independent: сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей