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Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей - РИА Новости, 31.03.2022
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Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей
Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей - РИА Новости, 31.03.2022
Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей
Пользователи в Великобритании массово пытаются зарегистрировать в интернете показатели счетчиков газа и электроэнергии до апрельского повышения цен, что привело РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:40
2022-03-31T15:40
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Пользователи в Великобритании массово пытаются зарегистрировать в интернете показатели счетчиков газа и электроэнергии до апрельского повышения цен, что привело к сбоям в работе сайтов энергокомпаний, сообщает газета Independent.Как пишет издание, эксперты советовали пользователям передать показатели счетчиков до 1 апреля, чтобы энергокомпании не выставили домохозяйствам счет по новой цене за энергию, потребленную до подорожания.Из-за роста количества запросов компании предупредили пользователей о возможных технических неполадках, которые могут замедлить обработку данных. Некоторые пользователи не смогли зайти в свои личные кабинеты, пишет издание.
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великобритания
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в мире, великобритания
15:40 31.03.2022
 
Сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей

Independent: сайты британских энергокомпаний фиксируют сбои из-за наплыва пользователей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Пользователи в Великобритании массово пытаются зарегистрировать в интернете показатели счетчиков газа и электроэнергии до апрельского повышения цен, что привело к сбоям в работе сайтов энергокомпаний, сообщает газета Independent.
Как пишет издание, эксперты советовали пользователям передать показатели счетчиков до 1 апреля, чтобы энергокомпании не выставили домохозяйствам счет по новой цене за энергию, потребленную до подорожания.
Из-за роста количества запросов компании предупредили пользователей о возможных технических неполадках, которые могут замедлить обработку данных. Некоторые пользователи не смогли зайти в свои личные кабинеты, пишет издание.
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