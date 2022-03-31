https://ria.ru/20220331/eksport-1781123923.html

Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры

Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2022

Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры

Минск на фоне санкций Запада может перенаправить логистику своего экспорта через российскую территорию, но также необходимо улучшить ж/д инфраструктуру на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:49

2022-03-31T16:49

2022-03-31T16:49

союзное государство

белоруссия

россия

минск

санкции в отношении россии

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Минск на фоне санкций Запада может перенаправить логистику своего экспорта через российскую территорию, но также необходимо улучшить ж/д инфраструктуру на границе России с Китаем, чтобы обеспечить перевозку всего объема перенаправляемых грузов в страны Азии, заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков.По его оценке, нужно переориентировать минимум 9 миллионов тонн грузов без учета сырьевых и энергетических ресурсов."Транспортная инфраструктура позволяет обеспечить перевозку грузов в страны ЕАЭС, Китая, Среднюю Азию, но необходимо сосредоточить усилия на решении проблем железнодорожных пунктов пропуска на российско-китайской границе: их пропускная способность будет недостаточна для резкого увеличения поставок… Важно проработать организацию "зеленых коридоров", по которым грузы будут доставляться на специальные склады внутрь Китая без перегрузки, простоя, прохождения комплексной процедуры оформления на границе", - сказал глава минэкономики Белоруссии. Он призвал Россию эту работу проводить совместно.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220322/dogovor-1779463560.html

https://ria.ru/20220311/importozameschenie-1777762405.html

белоруссия

россия

минск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, минск, санкции в отношении россии