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Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2022
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Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры
Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2022
Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры
Минск на фоне санкций Запада может перенаправить логистику своего экспорта через российскую территорию, но также необходимо улучшить ж/д инфраструктуру на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:49
2022-03-31T16:49
союзное государство
белоруссия
россия
минск
санкции в отношении россии
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Минск на фоне санкций Запада может перенаправить логистику своего экспорта через российскую территорию, но также необходимо улучшить ж/д инфраструктуру на границе России с Китаем, чтобы обеспечить перевозку всего объема перенаправляемых грузов в страны Азии, заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков.По его оценке, нужно переориентировать минимум 9 миллионов тонн грузов без учета сырьевых и энергетических ресурсов."Транспортная инфраструктура позволяет обеспечить перевозку грузов в страны ЕАЭС, Китая, Среднюю Азию, но необходимо сосредоточить усилия на решении проблем железнодорожных пунктов пропуска на российско-китайской границе: их пропускная способность будет недостаточна для резкого увеличения поставок… Важно проработать организацию "зеленых коридоров", по которым грузы будут доставляться на специальные склады внутрь Китая без перегрузки, простоя, прохождения комплексной процедуры оформления на границе", - сказал глава минэкономики Белоруссии. Он призвал Россию эту работу проводить совместно.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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белоруссия, россия, минск, санкции в отношении россии
16:49 31.03.2022
 

Минск готов направить экспорт через Россию после улучшения инфраструктуры

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Минск на фоне санкций Запада может перенаправить логистику своего экспорта через российскую территорию, но также необходимо улучшить ж/д инфраструктуру на границе России с Китаем, чтобы обеспечить перевозку всего объема перенаправляемых грузов в страны Азии, заявил министр экономики Белоруссии Александр Червяков.
"С учетом закрытия ряда традиционных направлений для грузоперевозок остро стоит вопрос по развитию логистики. Требуется выстроить новые транспортно-логистические цепочки для переориентации европейского и украинского экспорта. Очевидно, что они пройдут по территории России", - сказал министр, выступая в Минске на российско-белорусском экспертно-медийном форуме, посвященном дню единения народов Белоруссии и России, "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
По его оценке, нужно переориентировать минимум 9 миллионов тонн грузов без учета сырьевых и энергетических ресурсов.
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"Транспортная инфраструктура позволяет обеспечить перевозку грузов в страны ЕАЭС, Китая, Среднюю Азию, но необходимо сосредоточить усилия на решении проблем железнодорожных пунктов пропуска на российско-китайской границе: их пропускная способность будет недостаточна для резкого увеличения поставок… Важно проработать организацию "зеленых коридоров", по которым грузы будут доставляться на специальные склады внутрь Китая без перегрузки, простоя, прохождения комплексной процедуры оформления на границе", - сказал глава минэкономики Белоруссии. Он призвал Россию эту работу проводить совместно.
"По нашей оценке, потенциал белорусского автомобильного парка, который работал на западном направлении, составляет от 8 до 12 тысяч автомобилей. Мы полностью можем задействовать его на переориентации грузовых потоков в восточном и среднеазиатском направлении", - продолжил Червяков. Однако, по его словам, Белоруссии и России необходимо вместе отработать вопросы увеличения квот для перевозчиков, а в дальнейшем – полной либерализации автоперевозок.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияМинскСанкции в отношении России
 
 
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