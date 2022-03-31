https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781115366.html

США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин

США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022

США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин

Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:20

2022-03-31T16:20

2022-03-31T16:39

экономика

владимир путин

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве, финансах и технологиях, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что США пытаются развязать экономическую войну против России, "или, можно сказать, уже развязали"."Она началась не сейчас, не в последние месяцы. Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях", - сообщил Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, в мире, сша, россия