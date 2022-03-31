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США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
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США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин
Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:20
2022-03-31T16:39
экономика
владимир путин
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве, финансах и технологиях, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что США пытаются развязать экономическую войну против России, "или, можно сказать, уже развязали"."Она началась не сейчас, не в последние месяцы. Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях", - сообщил Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
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экономика, владимир путин, в мире, сша, россия
16:20 31.03.2022 (обновлено: 16:39 31.03.2022)
 
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин

Президент Путин: развязанная Западом экономическая война направлена на сдерживание России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве, финансах и технологиях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что США пытаются развязать экономическую войну против России, "или, можно сказать, уже развязали".
"Она началась не сейчас, не в последние месяцы. Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях", - сообщил Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
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