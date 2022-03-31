https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781115366.html
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин - РИА Новости, 31.03.2022
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин
Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:20
2022-03-31T16:20
2022-03-31T16:39
экономика
владимир путин
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:1032:2047:2183_1920x0_80_0_0_b1f6da7db11da9440528d7f27610d895.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве, финансах и технологиях, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что США пытаются развязать экономическую войну против России, "или, можно сказать, уже развязали"."Она началась не сейчас, не в последние месяцы. Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях", - сообщил Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:840:2047:2375_1920x0_80_0_0_efbd42d0aab3ddac9e9ae5eb0bd867c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, в мире, сша, россия
16:20 31.03.2022 (обновлено: 16:39 31.03.2022)
США пытаются развязать экономическую войну против России, заявил Путин
Президент Путин: развязанная Западом экономическая война направлена на сдерживание России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Развязанная Западом экономическая война против РФ направлена на попытку сдержать развитие России, подорвать суверенитет и ослабить потенциал в производстве, финансах и технологиях, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что США
пытаются развязать экономическую войну против России
, "или, можно сказать, уже развязали".
"Она началась не сейчас, не в последние месяцы. Нелегитимные санкции, ограничения вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет. Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, финансах, технологиях", - сообщил Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.