https://ria.ru/20220331/eda-1781153653.html

Ретейл и рестораны заявили о росте цен на упаковку для готовой еды

Ретейл и рестораны заявили о росте цен на упаковку для готовой еды - РИА Новости, 31.03.2022

Ретейл и рестораны заявили о росте цен на упаковку для готовой еды

Ретейлеры и рестораны в России фиксируют рост цен на упаковку для готовой еды, сообщили РИА Новости представители отраслей. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:49

2022-03-31T18:49

2022-03-31T18:49

продукты

экономика

x5 retail group

азбука вкуса

россия

общество

цены

евросоюз

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ретейлеры и рестораны в России фиксируют рост цен на упаковку для готовой еды, сообщили РИА Новости представители отраслей.Так, в "Азбуке вкуса" рассказали, что цены действительно выросли, а все поставщики переходят на предоплату по курсу евро и доллара, хотя ранее была рублевая постоплата. "Проблемные виды сейчас: картон, бумага. По готовой кулинарии есть сложности с пленками под запайку - то, чем запаивается лоток, так как приостановлены поставки из Евросоюза", - уточнили в пресс-службе.Там также добавили, что сейчас на рынке есть альтернативные варианты упаковки у российских производителей, которые компания активно тестирует, а для картона и бумаги есть альтернативы не только у отечественных поставщиков, но и у Китая, Индии."Поставщики упаковки для готовых блюд торговой сети "Перекрёсток" уведомляли о повышении цен на фоне роста курсов валют", - сообщили РИА Новости в X5 Group. Однако после стабилизации динамики курсов и начала укрепления рубля начался обратный процесс: цены на упаковку стали снижаться, добавили в компании.Рост стоимости упаковки для готовых блюд фиксируют и рестораторы. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов отметил, что у ресторанов нет упаковки в запасе и они будут вынуждены приобретать ее по новым ценам. "Упаковка это не тот товар, который попадает в стратегические запасы. Только на ближайшее время. Скорее всего, с упаковкой у всех будет проблема, и все будут закупать ее по более высокой цене", - уточнил он.В свою очередь в "Бургер Кинг Россия" сообщили, что пока не наблюдают перебоев с поставками упаковки, но готовятся, что ее себестоимость вырастет. "Перебоев с поставками упаковки в настоящее время не наблюдается – мы готовы обслуживать весь спрос, не внося изменений в подачу наших блюд. Однако, как и в других сферах, себестоимость упаковки растет, поскольку она очень сильно зависит от цен на логистику и сырье", - сказал директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов.

https://ria.ru/20220328/produkty-1780486217.html

https://ria.ru/20220324/spros-1779914161.html

https://ria.ru/20220331/pravitelstvo-1781150896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, x5 retail group, азбука вкуса, россия, общество, цены, евросоюз, сергей миронов