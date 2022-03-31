Ретейл и рестораны заявили о росте цен на упаковку для готовой еды
Ретейл и рестораны в России зафиксировали рост цен на упаковку для готовой еды
Ресторан "Мон Тресор" в Йошкар-Оле
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ретейлеры и рестораны в России фиксируют рост цен на упаковку для готовой еды, сообщили РИА Новости представители отраслей.
Так, в "Азбуке вкуса" рассказали, что цены действительно выросли, а все поставщики переходят на предоплату по курсу евро и доллара, хотя ранее была рублевая постоплата. "Проблемные виды сейчас: картон, бумага. По готовой кулинарии есть сложности с пленками под запайку - то, чем запаивается лоток, так как приостановлены поставки из Евросоюза", - уточнили в пресс-службе.
Там также добавили, что сейчас на рынке есть альтернативные варианты упаковки у российских производителей, которые компания активно тестирует, а для картона и бумаги есть альтернативы не только у отечественных поставщиков, но и у Китая, Индии.
"Поставщики упаковки для готовых блюд торговой сети "Перекрёсток" уведомляли о повышении цен на фоне роста курсов валют", - сообщили РИА Новости в X5 Group. Однако после стабилизации динамики курсов и начала укрепления рубля начался обратный процесс: цены на упаковку стали снижаться, добавили в компании.
Рост стоимости упаковки для готовых блюд фиксируют и рестораторы. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов отметил, что у ресторанов нет упаковки в запасе и они будут вынуждены приобретать ее по новым ценам. "Упаковка это не тот товар, который попадает в стратегические запасы. Только на ближайшее время. Скорее всего, с упаковкой у всех будет проблема, и все будут закупать ее по более высокой цене", - уточнил он.
В свою очередь в "Бургер Кинг Россия" сообщили, что пока не наблюдают перебоев с поставками упаковки, но готовятся, что ее себестоимость вырастет. "Перебоев с поставками упаковки в настоящее время не наблюдается – мы готовы обслуживать весь спрос, не внося изменений в подачу наших блюд. Однако, как и в других сферах, себестоимость упаковки растет, поскольку она очень сильно зависит от цен на логистику и сырье", - сказал директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов.