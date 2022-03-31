https://ria.ru/20220331/dtp-1781004861.html
В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды
В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды - РИА Новости, 31.03.2022
В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды
ДТП с участием 22 автомобилей произошло из-за непогоды на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, два человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:33
2022-03-31T09:33
2022-03-31T09:47
происшествия
сургут
ханты-мансийск
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781006678_0:217:1159:869_1920x0_80_0_0_c0172c3a55c2e134d65c212a59306526.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. ДТП с участием 22 автомобилей произошло из-за непогоды на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, два человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба Уралуправтодора."На пятом километре автодороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск произошло попутное столкновение (в сторону Тюмени) 22 транспортных средств. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции, неблагоприятные погодные явления, метель, снежные заносы, сильный ветер… Предварительно в ДТП пострадали два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за непогоды и ожидающихся порывов ветра до 23 метров в секунду введено ограничение движения пассажирского и грузового транспорта на участке трассы Р-404 и на подъезде к Сургуту.
https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html
сургут
ханты-мансийск
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781006678_0:0:1159:869_1920x0_80_0_0_3574a3cf8ba574e40668cd08babfb588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, ханты-мансийск, тюмень
09:33 31.03.2022 (обновлено: 09:47 31.03.2022)
В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды
На трассе Р-404 в Югре 22 автомобиля столкнулись из-за метели, два человека пострадали