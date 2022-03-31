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В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды - РИА Новости, 31.03.2022
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В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды
В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды - РИА Новости, 31.03.2022
В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды
ДТП с участием 22 автомобилей произошло из-за непогоды на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, два человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:33
2022-03-31T09:47
происшествия
сургут
ханты-мансийск
тюмень
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. ДТП с участием 22 автомобилей произошло из-за непогоды на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, два человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба Уралуправтодора."На пятом километре автодороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск произошло попутное столкновение (в сторону Тюмени) 22 транспортных средств. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции, неблагоприятные погодные явления, метель, снежные заносы, сильный ветер… Предварительно в ДТП пострадали два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за непогоды и ожидающихся порывов ветра до 23 метров в секунду введено ограничение движения пассажирского и грузового транспорта на участке трассы Р-404 и на подъезде к Сургуту.
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происшествия, сургут, ханты-мансийск, тюмень
09:33 31.03.2022 (обновлено: 09:47 31.03.2022)
 
В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды

На трассе Р-404 в Югре 22 автомобиля столкнулись из-за метели, два человека пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮгреДТП с участием 22 автомобилей на трассе в ХМАО
ДТП с участием 22 автомобилей на трассе в ХМАО - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. ДТП с участием 22 автомобилей произошло из-за непогоды на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, два человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба Уралуправтодора.
"На пятом километре автодороги Р-404 ТюменьТобольскХанты-Мансийск произошло попутное столкновение (в сторону Тюмени) 22 транспортных средств. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции, неблагоприятные погодные явления, метель, снежные заносы, сильный ветер… Предварительно в ДТП пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за непогоды и ожидающихся порывов ветра до 23 метров в секунду введено ограничение движения пассажирского и грузового транспорта на участке трассы Р-404 и на подъезде к Сургуту.
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