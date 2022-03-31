https://ria.ru/20220331/dtp-1781004861.html

В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды

В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды - РИА Новости, 31.03.2022

В Югре более 20 автомобилей столкнулись из-за непогоды

ДТП с участием 22 автомобилей произошло из-за непогоды на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, два человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:33

2022-03-31T09:33

2022-03-31T09:47

происшествия

сургут

ханты-мансийск

тюмень

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. ДТП с участием 22 автомобилей произошло из-за непогоды на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, два человека пострадали, сообщает в четверг пресс-служба Уралуправтодора."На пятом километре автодороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск произошло попутное столкновение (в сторону Тюмени) 22 транспортных средств. Предварительная причина ДТП: несоблюдение дистанции, неблагоприятные погодные явления, метель, снежные заносы, сильный ветер… Предварительно в ДТП пострадали два человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за непогоды и ожидающихся порывов ветра до 23 метров в секунду введено ограничение движения пассажирского и грузового транспорта на участке трассы Р-404 и на подъезде к Сургуту.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html

сургут

ханты-мансийск

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сургут, ханты-мансийск, тюмень