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Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"

Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" - РИА Новости, 31.03.2022

Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"

Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала "Дом дракона", который начнет выходить с 21 августа, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:33

2022-03-31T13:33

2022-03-31T13:47

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала "Дом дракона", который начнет выходить с 21 августа, сообщает Deadline. Это приквел культовой "Игры престолов". Он фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. Действие разворачивается за несколько столетий до событий, показанных в оригинале. На кадрах можно увидеть принцессу Рейниру, Алисенту Хайтауэр, Визериса I Таргариена и других. Новый проект основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Шоураннеры — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, hbo