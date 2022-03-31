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Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" - РИА Новости, 31.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" - РИА Новости, 31.03.2022
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"
Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала "Дом дракона", который начнет выходить с 21 августа, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:33
2022-03-31T13:47
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
джордж мартин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала "Дом дракона", который начнет выходить с 21 августа, сообщает Deadline. Это приквел культовой "Игры престолов". Он фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. Действие разворачивается за несколько столетий до событий, показанных в оригинале. На кадрах можно увидеть принцессу Рейниру, Алисенту Хайтауэр, Визериса I Таргариена и других. Новый проект основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Шоураннеры — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий.
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, hbo
13:33 31.03.2022 (обновлено: 13:47 31.03.2022)
 
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"

HBO: приквел "Игры престолов", сериал "Дом дракона", выйдет 21 августа

© Фото : Ollie Upton/HBO Кадр из приквела "Игры престолов"
Кадр из приквела Игры престолов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Ollie Upton/HBO
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала "Дом дракона", который начнет выходить с 21 августа, сообщает Deadline.
Это приквел культовой "Игры престолов". Он фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. Действие разворачивается за несколько столетий до событий, показанных в оригинале.
© Фото : Ollie Upton/HBO

Пэдди Консидайн в роли Визериса I Таргариена

Кадр из приквела Игры престолов
1 из 5

Пэдди Консидайн в роли Визериса I Таргариена

© Фото : Ollie Upton/HBO
© Фото : Ollie Upton/HBO

Эмма Д’Арси и Мэтт Смит в ролях Рейниры и Деймона Таргариенов

Кадр из приквела Игры престолов
2 из 5

Эмма Д’Арси и Мэтт Смит в ролях Рейниры и Деймона Таргариенов

© Фото : Ollie Upton/HBO
© Фото : Gary Moyes/HBO

Фабьен Франкель в роли Кристона Коля

Кадр из приквела Игры престолов
3 из 5

Фабьен Франкель в роли Кристона Коля

© Фото : Gary Moyes/HBO
© Фото : Ollie Upton/HBO

Оливия Кук и Рис Иванс сыграли Алисенту и Отто Хайтауэров

Кадр из приквела Игры престолов
4 из 5

Оливия Кук и Рис Иванс сыграли Алисенту и Отто Хайтауэров

© Фото : Ollie Upton/HBO
© Фото : Ollie Upton/HBO

Соноя Мидзуно в роли Мисарии

Кадр из приквела Игры престолов
5 из 5

Соноя Мидзуно в роли Мисарии

© Фото : Ollie Upton/HBO
1 из 5

Пэдди Консидайн в роли Визериса I Таргариена

© Фото : Ollie Upton/HBO
2 из 5

Эмма Д’Арси и Мэтт Смит в ролях Рейниры и Деймона Таргариенов

© Фото : Ollie Upton/HBO
3 из 5

Фабьен Франкель в роли Кристона Коля

© Фото : Gary Moyes/HBO
4 из 5

Оливия Кук и Рис Иванс сыграли Алисенту и Отто Хайтауэров

© Фото : Ollie Upton/HBO
5 из 5

Соноя Мидзуно в роли Мисарии

© Фото : Ollie Upton/HBO
На кадрах можно увидеть принцессу Рейниру, Алисенту Хайтауэр, Визериса I Таргариена и других.
Новый проект основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Шоураннеры — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий.
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