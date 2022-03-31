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Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" - РИА Новости, 31.03.2022
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"
Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала "Дом дракона", который начнет выходить с 21 августа, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:33
2022-03-31T13:33
2022-03-31T13:47
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
джордж мартин
hbo
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала "Дом дракона", который начнет выходить с 21 августа, сообщает Deadline. Это приквел культовой "Игры престолов". Он фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов. Действие разворачивается за несколько столетий до событий, показанных в оригинале. На кадрах можно увидеть принцессу Рейниру, Алисенту Хайтауэр, Визериса I Таргариена и других. Новый проект основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Шоураннеры — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, hbo
13:33 31.03.2022 (обновлено: 13:47 31.03.2022)
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"
HBO: приквел "Игры престолов", сериал "Дом дракона", выйдет 21 августа