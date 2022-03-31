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Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint - РИА Новости, 31.03.2022
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Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint
Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint - РИА Новости, 31.03.2022
Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint
Интернет-сервис "Авито" запускает новый способ отправки и получения посылок через Авито Доставку – к пунктам выдачи заказов и почтовым отделениям добавляется... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:05
2022-03-31T18:05
россия
экономика
технологии
доставка
авито
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" запускает новый способ отправки и получения посылок через Авито Доставку – к пунктам выдачи заказов и почтовым отделениям добавляется широкая сеть постаматов компании PickPoint, сообщает пресс-службаПользователям Авито становятся доступны более чем 5 800 постаматов во всех регионах России, обслуживаемых компанией PickPoint – крупнейшим в РФ оператором по доставке онлайн-заказов через постаматы.Сервис Авито Доставка позволяет клиентам Авито покупать и продавать товары по всей стране, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и расширение возможностей доставки становится актуальнее с каждым днем. Так, за год количество заказов в Авито Доставке выросло в десять раз по сравнению с февралем 2021 года, а с начала марта 2022 года – на 40%.Как отметила генеральный директор PickPoint Надежда Романова, постаматы, востребованный и хорошо знакомый российским онлайн-пользователям способ получения посылок из интернет-магазинов.На первом этапе выбор постаматов среди других пунктов Авито Доставки будет доступен всем пользователям при заказе у верифицированных продавцов сервиса. Авито и PickPoint рассматривают возможность в ближайшее время расширить перечень продавцов, для которых будет доступна доставка в постаматы.Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей Авито для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон.
https://ria.ru/20220318/avito-1778722085.html
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россия, экономика, технологии, доставка, авито
18:05 31.03.2022
 

Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint

© Фото : Пресс-служба АвитоАвито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint
Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Пресс-служба Авито
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" запускает новый способ отправки и получения посылок через Авито Доставку – к пунктам выдачи заказов и почтовым отделениям добавляется широкая сеть постаматов компании PickPoint, сообщает пресс-служба
Пользователям Авито становятся доступны более чем 5 800 постаматов во всех регионах России, обслуживаемых компанией PickPoint – крупнейшим в РФ оператором по доставке онлайн-заказов через постаматы.
Пазл в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
"Авито" расширяет меры поддержки предпринимателей в категории "Товары"
Сервис Авито Доставка позволяет клиентам Авито покупать и продавать товары по всей стране, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и расширение возможностей доставки становится актуальнее с каждым днем. Так, за год количество заказов в Авито Доставке выросло в десять раз по сравнению с февралем 2021 года, а с начала марта 2022 года – на 40%.
“На нашей платформе для коммерции взаимодействуют более 80 миллионов клиентов из всех городов и населенных пунктов России. Передача товаров через постаматы расширяет возможности как внутригородской, так и межгородской Авито Доставки. Включение постаматов в нашу сеть позволит снизить стоимость доставки и еще больше приблизить точки отправки или получения заказов к нашим покупателям. Кроме того, график работы постаматов зачастую удобнее графика работы ПВЗ, ведь они обычно расположены в магазинах и крупных торговых центрах, работающих допоздна”, - заявил руководитель департамента логистики в Авито Сергей Пустыльник.
Как отметила генеральный директор PickPoint Надежда Романова, постаматы, востребованный и хорошо знакомый российским онлайн-пользователям способ получения посылок из интернет-магазинов.
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 16:22
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг
“Мы сделали первый шаг в развитии сотрудничества между Авито и PickPoint. Сейчас прием отправлений доступен только в постаматах и для верифицированных пользователей с доставкой в 659 населенных пунктов по всей сети PickPoint. На следующем этапе мы планируем расширить географию услуги и организовать прием отправлений в пунктах выдачи", - сказала Романова.
На первом этапе выбор постаматов среди других пунктов Авито Доставки будет доступен всем пользователям при заказе у верифицированных продавцов сервиса. Авито и PickPoint рассматривают возможность в ближайшее время расширить перечень продавцов, для которых будет доступна доставка в постаматы.
Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей Авито для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон.
Авито тест безопасность - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 10:03
Правила безопасности вселенной Авито Онлайн так прочно вошел в нашу жизнь, что знать правила цифровой безопасности стало так же важно, как мыть руки перед едой. Крупные и ответственные компании вкладывают огромные средства в защиту платформ, но важно и самому быть начеку. Узнай, насколько хорошо ты умеешь отличать честные предложения от подозрительных
 
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