Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint
© Фото : Пресс-служба АвитоАвито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint
© Фото : Пресс-служба Авито
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" запускает новый способ отправки и получения посылок через Авито Доставку – к пунктам выдачи заказов и почтовым отделениям добавляется широкая сеть постаматов компании PickPoint, сообщает пресс-служба
Пользователям Авито становятся доступны более чем 5 800 постаматов во всех регионах России, обслуживаемых компанией PickPoint – крупнейшим в РФ оператором по доставке онлайн-заказов через постаматы.
Сервис Авито Доставка позволяет клиентам Авито покупать и продавать товары по всей стране, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и расширение возможностей доставки становится актуальнее с каждым днем. Так, за год количество заказов в Авито Доставке выросло в десять раз по сравнению с февралем 2021 года, а с начала марта 2022 года – на 40%.
“На нашей платформе для коммерции взаимодействуют более 80 миллионов клиентов из всех городов и населенных пунктов России. Передача товаров через постаматы расширяет возможности как внутригородской, так и межгородской Авито Доставки. Включение постаматов в нашу сеть позволит снизить стоимость доставки и еще больше приблизить точки отправки или получения заказов к нашим покупателям. Кроме того, график работы постаматов зачастую удобнее графика работы ПВЗ, ведь они обычно расположены в магазинах и крупных торговых центрах, работающих допоздна”, - заявил руководитель департамента логистики в Авито Сергей Пустыльник.
Как отметила генеральный директор PickPoint Надежда Романова, постаматы, востребованный и хорошо знакомый российским онлайн-пользователям способ получения посылок из интернет-магазинов.
“Мы сделали первый шаг в развитии сотрудничества между Авито и PickPoint. Сейчас прием отправлений доступен только в постаматах и для верифицированных пользователей с доставкой в 659 населенных пунктов по всей сети PickPoint. На следующем этапе мы планируем расширить географию услуги и организовать прием отправлений в пунктах выдачи", - сказала Романова.
На первом этапе выбор постаматов среди других пунктов Авито Доставки будет доступен всем пользователям при заказе у верифицированных продавцов сервиса. Авито и PickPoint рассматривают возможность в ближайшее время расширить перечень продавцов, для которых будет доступна доставка в постаматы.
Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей Авито для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон.
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