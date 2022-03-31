https://ria.ru/20220331/dostavka-1781145116.html

Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint

Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint - РИА Новости, 31.03.2022

Авито запускает доставку в более чем 5 800 постаматов PickPoint

Интернет-сервис "Авито" запускает новый способ отправки и получения посылок через Авито Доставку – к пунктам выдачи заказов и почтовым отделениям добавляется... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:05

2022-03-31T18:05

2022-03-31T18:05

россия

экономика

технологии

доставка

авито

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" запускает новый способ отправки и получения посылок через Авито Доставку – к пунктам выдачи заказов и почтовым отделениям добавляется широкая сеть постаматов компании PickPoint, сообщает пресс-службаПользователям Авито становятся доступны более чем 5 800 постаматов во всех регионах России, обслуживаемых компанией PickPoint – крупнейшим в РФ оператором по доставке онлайн-заказов через постаматы.Сервис Авито Доставка позволяет клиентам Авито покупать и продавать товары по всей стране, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов, и расширение возможностей доставки становится актуальнее с каждым днем. Так, за год количество заказов в Авито Доставке выросло в десять раз по сравнению с февралем 2021 года, а с начала марта 2022 года – на 40%.Как отметила генеральный директор PickPoint Надежда Романова, постаматы, востребованный и хорошо знакомый российским онлайн-пользователям способ получения посылок из интернет-магазинов.На первом этапе выбор постаматов среди других пунктов Авито Доставки будет доступен всем пользователям при заказе у верифицированных продавцов сервиса. Авито и PickPoint рассматривают возможность в ближайшее время расширить перечень продавцов, для которых будет доступна доставка в постаматы.Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей Авито для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон.

https://ria.ru/20220318/avito-1778722085.html

https://ria.ru/20220331/proekt-1781115760.html

https://ria.ru/20220331/avito-safety-1780815381.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, технологии, доставка, авито