https://ria.ru/20220331/donetskiy-1781085001.html

Украинские войска обстреляли Донецкий

Украинские войска обстреляли Донецкий - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий

Украинские войска в14.30 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:52

2022-03-31T14:52

2022-03-31T15:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

донбасс

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска в14.30 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 14.30 (совпадает с мск) населенный пункт Новотошковское – Донецкий: артиллерийское орудие 122 миллиметра (десять снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

луганская народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс