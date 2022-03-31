https://ria.ru/20220331/donbass-1781165572.html

Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе

Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе - РИА Новости, 31.03.2022

Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе

Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:04

2022-03-31T20:04

2022-03-31T20:04

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В свою очередь ополчение ДНР установило контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. В настоящее время ведутся бои с подразделениями 25 украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка вторая."За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей", - заявил Конашенков.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781131998.html

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донецкая народная республика

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина