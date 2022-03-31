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Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе - РИА Новости, 31.03.2022
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Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе
Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе - РИА Новости, 31.03.2022
Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе
Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:04
2022-03-31T20:04
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В свою очередь ополчение ДНР установило контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. В настоящее время ведутся бои с подразделениями 25 украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка вторая."За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей", - заявил Конашенков.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781131998.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
20:04 31.03.2022
 
Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе

Минобороны: силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе

© REUTERS / Alexander Ermochenko Колонна военной техники
Колонна военной техники - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Колонна военной техники
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра. Уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он.
В свою очередь ополчение ДНР установило контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. В настоящее время ведутся бои с подразделениями 25 украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка вторая.
"За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей", - заявил Конашенков.
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