Силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе
Минобороны: силы ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе
Колонна военной техники
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ополченцы ДНР и ЛНР продолжают продвижение в Донбассе, за сутки уничтожены 90 украинских бойцов, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра. Уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он.
В свою очередь ополчение ДНР установило контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. В настоящее время ведутся бои с подразделениями 25 украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка вторая.
"За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей", - заявил Конашенков.