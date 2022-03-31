18:26 31.03.2022 (обновлено: 18:47 31.03.2022)
Миссия ОБСЕ отгородилась от Донбасса, заявил Лукашевич
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: ни один функционер организации никогда не был в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. За прошедшие три года Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине свернула контакты на местах с руководством и большинством официальных лиц ДНР и ЛНР, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы до последнего были уверены, что все же этот инструмент... ОБСЕ... все же будет работать в объективном режиме. К сожалению, этого не произошло. Поэтому держать такую миссию, которая отгородилась, по сути, от Донбасса. А я вам хочу сказать, что по факту и сама организация провела некую разделительную линию на Украине по линии соприкосновения", - сказал он в ходе брифинга.
"За прошедшие три года СММ свернула контакты на местах с руководством и большинством официальных лиц Донецкой и Луганской Народных Республик, чьи представители все эти восемь лет своим участием в деятельности минской контактной группы демонстрировали готовность к работе с Киевом по выстраиванию совместного мирного будущего в рамках единой страны. Но их не замечали. И миссия не замечала, предпочитая разговаривать с российскими представителями, которые вместе с представителями ОБСЕ в контактной группе содействовали диалогу сторон конфликта", - сказал Лукашевич.
"Не далее как 10 декабря 2021 года на брифинге в ОБСЕ глава СММ, господин Яшар Халит Чевик, сообщил, что будет общаться с руководством Донбасса лишь в случае, если в Донецке и Луганске публично подтвердят свою политическую лояльность киевским властям. Все это никак не соотносилось ни с резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, ни с комплексом мер, ни с мандатом самой миссии, который, среди прочего, предусматривал задачу, цитирую: "налаживать контакты с местными, региональными и центральными властями, гражданским обществом, этническими и религиозными группами, а также с местными жителями". Иными словами, содействовать диалогу в интересах мира и стабильности, что не было сделано. Кстати, вновь историческая справка: именно украинская сторона во время переговоров по мандату в 2014 году категорически отказывалась включать именно эту формулу в мандат СММ, о том, что СММ будет заниматься налаживанием диалога", - заключил дипломат.