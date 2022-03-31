https://ria.ru/20220331/donbass-1781149743.html

Миссия ОБСЕ отгородилась от Донбасса, заявил Лукашевич

Миссия ОБСЕ отгородилась от Донбасса, заявил Лукашевич - РИА Новости, 31.03.2022

Миссия ОБСЕ отгородилась от Донбасса, заявил Лукашевич

За прошедшие три года Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине свернула контакты на местах с руководством и большинством официальных лиц ДНР и ЛНР, заявил в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:26

2022-03-31T18:26

2022-03-31T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

обсе

в мире

александр лукашевич

россия

украина

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луганская народная республика

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. За прошедшие три года Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине свернула контакты на местах с руководством и большинством официальных лиц ДНР и ЛНР, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.На заседании постоянного совета организации в четверг Лукашевич призвал ОБСЕ представить проект решения о выделении ресурсов для сворачивания Спецмониторинговой миссии на Украине, прекращении миссии в разумные сроки."Мы до последнего были уверены, что все же этот инструмент... ОБСЕ... все же будет работать в объективном режиме. К сожалению, этого не произошло. Поэтому держать такую миссию, которая отгородилась, по сути, от Донбасса. А я вам хочу сказать, что по факту и сама организация провела некую разделительную линию на Украине по линии соприкосновения", - сказал он в ходе брифинга."Ни один функционер ОБСЕ никогда не бывал на территории Донбасса, все ограничивалось только поездкой до линии соприкосновения", - подчеркнул он. По его словам, диалог с властями ДНР и ЛНР и главами расположенных там муниципальных образований в СММ обставили политическими предусловиями."За прошедшие три года СММ свернула контакты на местах с руководством и большинством официальных лиц Донецкой и Луганской Народных Республик, чьи представители все эти восемь лет своим участием в деятельности минской контактной группы демонстрировали готовность к работе с Киевом по выстраиванию совместного мирного будущего в рамках единой страны. Но их не замечали. И миссия не замечала, предпочитая разговаривать с российскими представителями, которые вместе с представителями ОБСЕ в контактной группе содействовали диалогу сторон конфликта", - сказал Лукашевич."Не далее как 10 декабря 2021 года на брифинге в ОБСЕ глава СММ, господин Яшар Халит Чевик, сообщил, что будет общаться с руководством Донбасса лишь в случае, если в Донецке и Луганске публично подтвердят свою политическую лояльность киевским властям. Все это никак не соотносилось ни с резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, ни с комплексом мер, ни с мандатом самой миссии, который, среди прочего, предусматривал задачу, цитирую: "налаживать контакты с местными, региональными и центральными властями, гражданским обществом, этническими и религиозными группами, а также с местными жителями". Иными словами, содействовать диалогу в интересах мира и стабильности, что не было сделано. Кстати, вновь историческая справка: именно украинская сторона во время переговоров по мандату в 2014 году категорически отказывалась включать именно эту формулу в мандат СММ, о том, что СММ будет заниматься налаживанием диалога", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780745219.html

https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html

https://ria.ru/20220314/nebenzya-1778145628.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обсе, в мире, александр лукашевич, россия, украина, смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр