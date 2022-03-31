11:32 31.03.2022 (обновлено: 11:33 31.03.2022)
Мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки украинскими войсками
Представительство ДНР: мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки со стороны ВСУ
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1974 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) населенного пункта Еленовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ранее в четверг представительство сообщало, что в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск - четыре снаряда по Еленовке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.