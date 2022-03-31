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Мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки украинскими войсками - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/donbass-1781028697.html
Мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки украинскими войсками
Мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки украинскими войсками - РИА Новости, 31.03.2022
Мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:32
2022-03-31T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1974 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) населенного пункта Еленовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее в четверг представительство сообщало, что в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск - четыре снаряда по Еленовке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:32 31.03.2022 (обновлено: 11:33 31.03.2022)
 
Мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки украинскими войсками

Представительство ДНР: мирный житель пострадал из-за обстрела Еленовки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1974 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) населенного пункта Еленовка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ранее в четверг представительство сообщало, что в 8.30 мск войска Украины выпустили шесть снарядов по Донецку, а в 8.45 мск - четыре снаряда по Еленовке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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