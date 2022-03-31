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На позициях ВСУ в Донбассе нашли стрелковое оружие образца НАТО - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/donbass-1781020259.html
На позициях ВСУ в Донбассе нашли стрелковое оружие образца НАТО
На позициях ВСУ в Донбассе нашли стрелковое оружие образца НАТО - РИА Новости, 31.03.2022
На позициях ВСУ в Донбассе нашли стрелковое оружие образца НАТО
Автоматическая винтовка SR25 производства США собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины была найдена на позициях украинских боевиков в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:57
2022-03-31T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
нато
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Автоматическая винтовка SR25 производства США собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости.Подразделения Донецкой народной республики в ходе зачистки позиций украинских боевиков обнаружили автоматическую винтовку повышенной точности производства США. Это оказалась винтовка SR25, собранная на платформе AR10. Недалеко от того места, где была обнаружена винтовка, также были найдены экспансивные патроны, которые запрещены к использованию из-за особого действия после попадания в цель. Пуля при соприкосновении раскрывается подобно зонтику, нанося тем самым большой урон и значительно снижая шансы на выживание, передаёт корреспондент РИА Новости."Данная винтовка полностью собрана из частей, произведённых на территории США. Это крупноузловая сборка, не требующая каких-то особых заводских мощностей. Из этих деталей в таком виде её можно собрать в любой мастерской", - пояснил РИА Новости военный эксперт экс-офицер народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
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в мире, сша, украина, нато
10:57 31.03.2022 (обновлено: 12:19 31.03.2022)
 
На позициях ВСУ в Донбассе нашли стрелковое оружие образца НАТО

Автоматическую винтовку SR25 производства США обнаружили на позициях ВСУ в Донбассе

© AP Photo / Petros GiannakourisУкомплектованный бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа
Укомплектованный бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Укомплектованный бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Автоматическая винтовка SR25 производства США собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Подразделения Донецкой народной республики в ходе зачистки позиций украинских боевиков обнаружили автоматическую винтовку повышенной точности производства США. Это оказалась винтовка SR25, собранная на платформе AR10. Недалеко от того места, где была обнаружена винтовка, также были найдены экспансивные патроны, которые запрещены к использованию из-за особого действия после попадания в цель. Пуля при соприкосновении раскрывается подобно зонтику, нанося тем самым большой урон и значительно снижая шансы на выживание, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Данная винтовка полностью собрана из частей, произведённых на территории США. Это крупноузловая сборка, не требующая каких-то особых заводских мощностей. Из этих деталей в таком виде её можно собрать в любой мастерской", - пояснил РИА Новости военный эксперт экс-офицер народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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