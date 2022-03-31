Южная Осетия продолжит содействовать спецоперации по защите Донбасса
Бибилов: Цхинвал продолжит содействие специальной военной операции по защите Донбасса
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика продолжит содействовать специальной военной операции России в Донбассе.
"Мы должны понимать, что специальная военная операция она одна для всех, кто считает себя русскими. Россия наша историческая родина, это и наша операция, мы едины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Считаем, что мы все участники этой операции, мы все один народ. Могу еще сказать, что много ребят из Южной Осетии еще в 2014 году, никого не спросив, поехали ополченцами в Донбасс, для того, чтобы стать рядом с народом Донбасса и мы это будем продолжать, конечно", - добавил он.
"Почему? Потому, что мы понимаем, что если мы там не победим, если мы там в логове этого нацизма не добьемся победы, завтра уже эти нацисты, вместе с националистами, нацистами республики Грузия будут уже в Южной Осетии. Это наша общая задача добить этот нацизм, неонацизм, фашизм", - сказал Бибилов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.