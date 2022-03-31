https://ria.ru/20220331/donbass-1781012284.html

Южная Осетия продолжит содействовать спецоперации по защите Донбасса

Южная Осетия продолжит содействовать спецоперации по защите Донбасса - РИА Новости, 31.03.2022

Южная Осетия продолжит содействовать спецоперации по защите Донбасса

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика продолжит содействовать специальной военной операции России в Донбассе. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:24

2022-03-31T10:24

2022-03-31T10:24

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика продолжит содействовать специальной военной операции России в Донбассе."Считаем, что мы все участники этой операции, мы все один народ. Могу еще сказать, что много ребят из Южной Осетии еще в 2014 году, никого не спросив, поехали ополченцами в Донбасс, для того, чтобы стать рядом с народом Донбасса и мы это будем продолжать, конечно", - добавил он."Почему? Потому, что мы понимаем, что если мы там не победим, если мы там в логове этого нацизма не добьемся победы, завтра уже эти нацисты, вместе с националистами, нацистами республики Грузия будут уже в Южной Осетии. Это наша общая задача добить этот нацизм, неонацизм, фашизм", - сказал Бибилов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.

https://ria.ru/20220331/osetiya-1781008399.html

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, владимир путин, грузия, россия, южная осетия, признание днр и лнр в россии, армия