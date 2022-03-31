https://ria.ru/20220331/donbass-1781006505.html
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 31.03.2022
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе
Силами Народной милиции ЛНР освобождено уже 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщает МИД ЛНР. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:43
2022-03-31T09:43
2022-03-31T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Силами Народной милиции ЛНР освобождено уже 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщает МИД ЛНР.В том числе в среду было освобождено село Терны в соседней ДНР. Как сообщается, по состоянию на утро четверга освобождено более 90% территории ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220331/su-25-1780989576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
09:43 31.03.2022 (обновлено: 12:31 31.03.2022)
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе
МИД ЛНР: Народная милиция освободила уже 95 населенных пунктов в Донбассе