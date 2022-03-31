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Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/donbass-1781006505.html
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 31.03.2022
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе
Силами Народной милиции ЛНР освобождено уже 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщает МИД ЛНР. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:43
2022-03-31T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Силами Народной милиции ЛНР освобождено уже 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщает МИД ЛНР.В том числе в среду было освобождено село Терны в соседней ДНР. Как сообщается, по состоянию на утро четверга освобождено более 90% территории ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
09:43 31.03.2022 (обновлено: 12:31 31.03.2022)
 
Войска ЛНР освободили уже 95 населенных пунктов в Донбассе

МИД ЛНР: Народная милиция освободила уже 95 населенных пунктов в Донбассе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛуганская народная республика
Луганская народная республика - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Силами Народной милиции ЛНР освобождено уже 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщает МИД ЛНР.
"Силами Народной милиции ЛНР освобождено 95 населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В том числе в среду было освобождено село Терны в соседней ДНР. Как сообщается, по состоянию на утро четверга освобождено более 90% территории ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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