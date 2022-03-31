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В МВФ заявили о риске ослабления доллара - РИА Новости, 31.03.2022
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В МВФ заговорили об ослаблении доллара
В МВФ заявили о риске ослабления доллара - РИА Новости, 31.03.2022
В МВФ заговорили об ослаблении доллара
Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:14
2022-03-31T12:19
экономика
цены на нефть
владимир путин
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против России."Доллар останется глобальной валютой даже в нынешних условиях, но фрагментация на более низком уровне вполне возможна", — считает эксперт. По ее словам, этот процесс уже начался.Увеличение числа операций с другими валютами в глобальной торговле приведет к диверсификации резервов национальных центральных банков, отметила Гопинат. Однако ослабление доллара будет постепенным, в среднесрочной переспективе американская валюта будет пользоваться наибольшим спросом.Также Гопинат обратила внимание на усиление цифровых и криптовалют, что ставит вопрос о международной регуляции.Западные страны ввели новые санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Крупные мировые бренды заявили о приостановке работы в стране.В ответ президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ с ЕС и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Объемы поставок и принципы ценообразования сохранятся.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, украина, газпром
11:14 31.03.2022 (обновлено: 12:19 31.03.2022)
 
В МВФ заявили о риске ослабления доллара

Представитель МВФ Гопинат допустила ослабление влияния доллара из-за санкций против России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против России.
"Доллар останется глобальной валютой даже в нынешних условиях, но фрагментация на более низком уровне вполне возможна", — считает эксперт. По ее словам, этот процесс уже начался.
Увеличение числа операций с другими валютами в глобальной торговле приведет к диверсификации резервов национальных центральных банков, отметила Гопинат. Однако ослабление доллара будет постепенным, в среднесрочной переспективе американская валюта будет пользоваться наибольшим спросом.
Также Гопинат обратила внимание на усиление цифровых и криптовалют, что ставит вопрос о международной регуляции.
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В ответ президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ с ЕС и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Объемы поставок и принципы ценообразования сохранятся.
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