https://ria.ru/20220331/dollar-1781024068.html

В МВФ заговорили об ослаблении доллара

В МВФ заявили о риске ослабления доллара - РИА Новости, 31.03.2022

В МВФ заговорили об ослаблении доллара

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:14

2022-03-31T11:14

2022-03-31T12:19

экономика

цены на нефть

владимир путин

украина

газпром

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против России."Доллар останется глобальной валютой даже в нынешних условиях, но фрагментация на более низком уровне вполне возможна", — считает эксперт. По ее словам, этот процесс уже начался.Увеличение числа операций с другими валютами в глобальной торговле приведет к диверсификации резервов национальных центральных банков, отметила Гопинат. Однако ослабление доллара будет постепенным, в среднесрочной переспективе американская валюта будет пользоваться наибольшим спросом.Также Гопинат обратила внимание на усиление цифровых и криптовалют, что ставит вопрос о международной регуляции.Западные страны ввели новые санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Крупные мировые бренды заявили о приостановке работы в стране.В ответ президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ с ЕС и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Объемы поставок и принципы ценообразования сохранятся.

https://ria.ru/20200816/1575833653.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, цены на нефть, владимир путин, украина, газпром