В МВФ заговорили об ослаблении доллара

11:14 31.03.2022 (обновлено: 12:19 31.03.2022)
В МВФ заявили о риске ослабления доллара
Представитель МВФ Гопинат допустила ослабление влияния доллара из-за санкций против России
Денежные купюры: доллары США и евро
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в беседе с Financial Times допустила ослабление мирового влияния доллара из-за санкций против России.
"Доллар останется глобальной валютой даже в нынешних условиях, но фрагментация на более низком уровне вполне возможна", — считает эксперт. По ее словам, этот процесс уже начался.
Увеличение числа операций с другими валютами в глобальной торговле приведет к диверсификации резервов национальных центральных банков, отметила Гопинат. Однако ослабление доллара будет постепенным, в среднесрочной переспективе американская валюта будет пользоваться наибольшим спросом.
Также Гопинат обратила внимание на усиление цифровых и криптовалют, что ставит вопрос о международной регуляции.
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