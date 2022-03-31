Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов и восемь огневых позиций
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой Народной Республики за сутки ликвидировали 49 украинских националистов, восемь их огневых позиций, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, восемь огневых позиций, два вертолета, один танк и две бронированные машины", - говорится в заявлении милиции, опубликованном в Telegram-канале.
Согласно заявлению ведомства, за последние сутки 12 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, с начала спецоперации их число составило 498.
"С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град" и 122-мм ствольной артиллерии", - добавляет народная милиция. Обстрелам подверглись восемь населенных пунктов ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.