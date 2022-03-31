https://ria.ru/20220331/dnr-1781172250.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов - РИА Новости, 31.03.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов

Военнослужащие Донецкой Народной Республики за сутки ликвидировали 49 украинских националистов, восемь их огневых позиций, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:52

2022-03-31T20:52

2022-03-31T20:52

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой Народной Республики за сутки ликвидировали 49 украинских националистов, восемь их огневых позиций, сообщила Народная милиция ДНР.Согласно заявлению ведомства, за последние сутки 12 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, с начала спецоперации их число составило 498."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град" и 122-мм ствольной артиллерии", - добавляет народная милиция. Обстрелам подверглись восемь населенных пунктов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр